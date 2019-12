Die Beethoven-Statue steht vor dem historischen Postamt in Bonn, der Geburtstätte des Komponisten.

Seit dem gestrigen Dienstag feiert die Stadt Bonn ein Jahr lang den Komponisten Ludwig van Beethoven, der im 18. Jahrhundert dort lebte. Anlass ist der 250. Geburtstag des Musikgenies.

Ludwig van Beethoven ist im Dezember 1770 in Bonn geboren. Das wird in der nordrhein-westfälischen Stadt groß gefeiert. Ausstellungen über den Komponisten und Pianisten sind seit dem 17. Dezember in der Bundeskunsthalle und im Beethoven-Haus zu sehen."Beethoven – Welt. Bürger. Musik" heißt die große kulturhistorische Ausstellung in der Bundeskunsthalle. Sie folgt den wichtigsten Lebensstationen des Komponisten. Geschichtliche Ereignisse werden dabei mit dem musikalischen Werk verbunden. Gleichzeitig wird das Museum im Geburtshaus Ludwig van Beethovens offiziell wiedereröffnet.Die Dauerausstellung dort ist bereits seit Mitte September zu sehen, weitere Räume sind hinzugekommen. In einem von ihnen sind über das Jubiläumsjahr verteilt thematische Wechselausstellungen geplant. Start war am 17. Dezember mit der Ausstellung "In bester Gesellschaft – Joseph Stielers Beethoven-Portrait und seine Geschichte".Im Beethoven-Haus sind für festgelegte Zeitfenster Tickets online buchbar. Kombitickets für den Besuch beider Ausstellungen sind ebenfalls erhältlich.