Christian Wyrwa

Frank Daemen, Geschäftsführer der Center Parcs Deutschland, zeigt sich von den Vorteilen der Halbinsel Pütnitz an der Ostsee überzeugt.

Corona-Krise hin oder her: Die Center-Parcs-Gruppe will dennoch expandieren. Bis 2024 soll eine neue Anlage auf der Halbinsel Pütnitz in Mecklen