Sie finden die Reiseampeln unter fvw.de, fvw.de/biztravel und fvw.de International und über Artikeln mit Titeln wie "Alle Reisewarnungen und Einreisen auf einen Blick", "So gelangt man in die wichtigsten Fernreiseziele", "Diese Reiserückkehrer müssen jetzt in Quarantäne" oder "Nur noch 44 Länder sind ohne Reisewarnung".Die Daten stammen aus dem Destination-Manager von Sicherheitsdienstleister und Kooperationspartner A3M und werden zweimal pro Tag automatisiert aktualisiert. Die Weltkarten zeigen auf den ersten Blick, wie streng die Einreisekonditionen des jeweiligen Landes sind.Dabei lässt sich zunächst auswählen, ob man die Bedingungen für eine Touristik- oder eine Geschäftsreise erfahren möchte – denn diese unterscheiden sich in vielen Fällen deutlich voneinander. Anschließend erscheint die Karte, auf der die einzelnen Staaten entweder grün, hellblau, gelb oder rot markiert sind. Jedes Land kann einzeln angeklickt werden.Bei grünen Ländern sind Einreisen ohne Einschränkungen möglich, bei hellblauen bestehen gewisse Voraussetzungen, für gelbe Staaten hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen und rote halten ihre Grenzen sowieso dicht. Was auffällt: Kein einziges Land der Welt ist derzeit ohne Einschränkungen zu bereisen, weder für Dienst- noch für Urlaubsreisen.Wer danach nähere Informationen über das jeweilige Land sucht, der wird in der Liste fündig. Die darin genannten Staaten sind jeweils in alphabetischer Reihenfolge gelistet. Die Liste "Alle Reisewarnungen und Einreisen auf einen Blick" nennt die europäischen Staaten, und in der Auflistung "So gelangt man in die wichtigsten Fernreiseziele" sind die größten Urlaubs- und Geschäftsreiseziele aufgeführt.Seit Beginn der Corona-Pandemie erläutert die fvw in speziellen Listen, in welche Länder noch Reisen möglich sind, ob sie als Risikogebiete gelten und welche Einreisebedingungen sie selbst an potenzielle Urlauber stellen. Aktualisiert werden diese Listen fast täglich, sodass sie sich immer auf dem neuesten Stand befinden.