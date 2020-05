FVW Medien/BOL

Mut machen, Kraft geben, inspirieren: Touristiker aus aller Welt machen bei der von Tobago initiierten Branchenaktion mit.

Unter der Überschrift "Gemeinsam stark für die Zukunft" veröffentlichen die fvw und ihr Schwestermagazin TravelTalk unter der Schirmherrschaft von Tobago Videos, in denen Touristiker aus der ganzen Welt ihre ermutigenden Botschaften an die Branche senden. Zum Auftakt geht es in die Karibik.