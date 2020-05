Ab 1. Juli 2020 soll Urlaub in Griechenland wieder möglich sein.

Fast jedes Land der Welt hat in der Corona-Krise seine Grenzen entweder ganz geschlossen oder Einreisen zumindest enorm erschwert – etwa durch strenge Quarantäne-Regeln. Nun lockern sich die Vorschriften wieder. Ein Überblick.

Griechenland: Im Juli soll's wieder losgehen

Kroatien verhandelt mit Nachbarn

Niederlande: Campen ab 1. Juli möglich

Österreich: Rasche Öffnung geplant

Tschechien plant Öffnung für Juli

Die Chinesen dürfen – zumindest im Inland – wieder reisen. Auch europäische Staaten haben angekündigt, dass ihre Bürger in diesem Sommer innerhalb der Landesgrenzen Urlaub machen können. Doch so wie es derzeit aussieht, könnten auch Ferien im Ausland wieder möglich werden. Die ersten Länder haben jedenfalls angekündigt, ihre Reisebeschränkungen aufzuheben: Einreiseverbote wollen sie lockern und Quarantäne-Vorschriften aufheben.Parallel zu unserer Liste "In diese Länder kommen Deutsche schwerer" finden Sie hier eine Aufstellung von Staaten, die auch für deutsche Touristen noch in diesem Jahr einen Sommer- oder Herbsturlaub erlauben wollen. Zudem strebt die Europäische Union (EU) ein einheitliches Vorgehen an. Die Regierungen wollen darüber sprechen, welche Kriterien angesetzt werden sollen, um Grenzöffnungen möglich zu machen. Mit einigen direkten Nachbarstaaten wie Österreich und der Schweiz spricht die Bundesregierung zusätzlich separat über eine Lockerung der Einreisebeschränkungen.In der Liste sind nur solche Länder enthalten, die bereits Lockerungen durchgesetzt oder konkret angekündigt haben.Die angekündigte Wiederbelebung des Tourismus in Griechenlandist in trockenen Tüchern. Die Regierung in Athen hat die Öffnung des Landes für Gäste aus dem Ausland beschlossen. Bis zum 15. Mai werde man Einzelheiten dazu mitteilen, hieß es. Allerdings müsse zunächst das Thema der hygienischen Bedingungen für Flüge in Corona-Zeiten geklärt werden. Dem Tourismus als wichtigstem Bereich der griechischen Ökonomie droht dieses Jahr wegen der Folgen der Corona-Pandemie eine Katastrophe.Dem Vernehmen nach verhandelt das Land mit Österreich, Slowenien und Tschechien über die Ermöglichung von Urlaubsreisen mit dem Auto. Das schlösse auch die Öffnung entsprechender Autobahn-Korridore für die Anreise ein. Einen genauen Zeitpunkt gibt es noch nicht.: Ab 1. Juli sind Lockerungen für den Tourismus geplant. Dann dürfen Campingplätze und Ferienparks wieder die Tore öffnen. Restaurants, Cafés und Theater dürfen dann bis zu 100 Besucher empfangen. Sportarten mit direktem Körperkontakt wie Fußball sollen erst ab 1. September erlaubt werden. Golf, Schwimmen oder Tennis aber sind bereits ab der kommenden Woche wieder gestattet.Die österreichische Regierung hat Grenzöffnungen zwischen einzelnen EU-Ländern für Sommerurlauber vorgeschlagen. Das Alpenland zählt neben Italien, Spanien, der Türkei und Griechenland zu den fünf beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen im Ausland. In Österreich sollen die wegen der Corona-Pandemie geschlossen Hotels Ende Mai wieder öffnen – zunächst allerdings nur für österreichische Urlauber.Die tschechische Regierung erwägt, die Grenzen des Landeswieder zu öffnen. Dies ist aber noch nicht endgültig beschlossen. "Ich würde im Juli gern die Grenzen zu Deutschland, Österreich, Polen und der Slowakei öffnen", sagte der tschechische Außenminister. Wenn sich die Situation bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie gut entwickele, könne die Öffnung auch früher erfolgen.