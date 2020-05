Schutz für die Welt: Immer mehr Länder sperren ihre Grenzen zu. Das Auswärtige Amt rät insgesamt vom Reisen ab.

Fast alle Länder haben ihre Grenzen für Deutsche gesperrt. Andere beschließen Quarantäne-Maßnahmen oder setzen die Visumfreiheit aus. Ein Überblick.

ACHTUNG: Aufgrund minütlich neu eintreffender Meldungen aus den gut 190 Staaten kann diese Auflistung leider nicht mehr für sämtliche Länder aktuell gehalten werden. Bitte informieren Sie sich direkt auf der Website des Auswärtigen Amtes.

Dort finden Sie die jeweils aktuellen Reisehinweise für Ein- und Ausreisen in die betreffenden Staaten, für eventuelle Rückholaktionen und für das empfohlene Verhalten im Land.

Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor: Klicken Sie oben auf der Seite des Auswärtigen Amtes die Rubrik "Sicher reisen" an. Im sich nun öffnenden Fenster geben Sie unter "Ihr Reiseland" (zweites von links) den gesuchten Ländernamen ein.

Direkt in der ersten Rubrik ("Aktuelles") erscheinen die jeweils aktuellen Meldungen zum Thema Coronavirus.



Mehr dazu

Mehr dazu Coronavirus In diese Länder können Deutsche wieder reisen

Ägypten

Bulgarien

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate gesamt)

Frankreich

Griechenland

Italien

Österreich

Polen

Schweiz

Spanien

Tunesien

Türkei

USA

Zypern

Weltweit: Reisewarnung bis 14. Juni Weltweit Die Bundesregierung hat eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen: Urlaubsreisen – egal, wohin – sollten unbedingt unterlassen werden. Dies gilt bis 14. Juni 2020 . Ägypten: Flughäfen dicht Ägypten Im Zuge der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 sind seit dem 19. März 2020 alle internationalen Flüge ins Land suspendiert . Für ausländische Staatsangehörige gibt es derzeit keine reguläre Möglichkeit der Einreise in Ägypten. Leere Flugzeuge zur Abholung ausländischer Staatsangehöriger dürfen weiterhin landen.

Es besteht eine landesweite nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Aufenthalt außerhalb der Wohnung während der Ausgangssperre kann Kontrollen, Geld- oder Gefängnisstrafen nach sich ziehen.

Ämter und öffentliche Einrichtungen sind nur sehr eingeschränkt tätig. Kindergärten, Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen, sowie Sportstätten, Parks und soziale Versammlungsorte sind geschlossen. Restaurants, Cafés und Bars sind geschlossen und Geschäfte haben begrenzte Öffnungszeiten.

Reisemöglichkeiten im Land sind im Zuge der Maßnahmen gegen die Ausbreitung von COVID-19 eingeschränkt. Es finden Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen und Tests auf COVID-19 statt. Bei einem positiven Test kann die Isolation in staatlichen Krankenhäusern erfolgen, die deutlich unterhalb der deutschen Standards liegen.

Bei der Einreise ins Land muss eine vierzehntägige Quarantäne in zentralen Quarantäneeinrichtungen verbracht werden. Eine Quarantäne kann auch bei Kontakt mit positiv getesteten Personen angeordnet werden.

Für deutsche Reisende hat eine Rückholaktion stattgefunden.

Die Bundesregierung hat eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen: Urlaubsreisen – egal, wohin – sollten unbedingt unterlassen werden. Dies gilt . Im Zuge der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 sind seit dem 19. März 2020 . Für ausländische Staatsangehörige gibt es derzeit keine reguläre Möglichkeit der Einreise in Ägypten. Leere Flugzeuge zur Abholung ausländischer Staatsangehöriger dürfen weiterhin landen. Es besteht eine landesweite von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Aufenthalt außerhalb der Wohnung während der Ausgangssperre kann Kontrollen, Geld- oder Gefängnisstrafen nach sich ziehen. Ämter und öffentliche Einrichtungen sind nur sehr eingeschränkt tätig. Kindergärten, Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen, sowie Sportstätten, Parks und soziale Versammlungsorte sind geschlossen. Restaurants, Cafés und Bars sind geschlossen und Geschäfte haben begrenzte Öffnungszeiten. Reisemöglichkeiten im Land sind im Zuge der Maßnahmen gegen die Ausbreitung von COVID-19 eingeschränkt. Es finden Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen und Tests auf COVID-19 statt. Bei einem positiven Test kann die Isolation in staatlichen Krankenhäusern erfolgen, die deutlich unterhalb der deutschen Standards liegen. Bei der Einreise ins Land muss eine vierzehntägige Quarantäne in zentralen Quarantäneeinrichtungen verbracht werden. Eine Quarantäne kann auch bei Kontakt mit positiv getesteten Personen angeordnet werden. Für deutsche Reisende hat eine Rückholaktion stattgefunden. Von nicht erforderlichen Reisen nach Ägypten wird derzeit abgeraten.

Wenn Sie weiterhin als Reisende in Ägypten sind, halten Sie sich über die deutsche Botschaft in Kairo informiert.

Betreiben Sie aufgrund der erheblichen Infektionsgefahr „social distancing“ und vermeiden Sie insbesondere Orte, an denen sich große Zahlen von Menschen versammeln, wie den öffentlichen Nahverkehr.

Rechnen Sie beim Auftreten von Krankheitssymptomen oder Aufenthalt in der Umgebung eines Erkrankten mit zwangsweisen Quarantänemaßnahmen.

In unserer Auflistung aktualisieren wir weiterhin die Mitteilungen für die

Bulgarien: Notstand ausgerufen

Informieren Sie sich über die getroffenen Maßnahmen der bulgarischen Regierung auch zur aktuellen Ein- und Ausreisesituation bei der deutschen Botschaft in Sofia.

Bitte beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu Covid-19/Coronavirus allgemein sowie speziell zu Covid-19 in Bulgarien.

Die bulgarische Regierung hat zur Vermeidung bzw. Weiterverbreitung einer Infektion mit dem Covid-19-Virus am 13. März den nationalen Notstand ausgerufen und Maßnahmen zur Eindämmung beschlossen.Seit dem 18. März 2020 ist die Einreise nach Bulgarien verboten für Personen aus besonders betroffenen Ländern wie auch Italien, Spanien, Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Ausgenommen sind Personen mit ständigem, längerfristigem oder fortgesetzten Aufenthalt in Bulgarien sowie deren Familienangehörige.Das Auswärtige Amt rät:

Dubai: Einreise ausgeschlossen Dubai Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 führt auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu umfangreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie Reisebeschränkungen.

Es gibt derzeit noch einige wenige Flugverbindungen aus Dubai beziehungsweise Abu Dhabi nach Europa. Gestrandete Reisende sollten diese letzten kommerziellen Rückflugmöglichkeiten nach Deutschland unbedingt nutzen und buchen.

Unabhängig davon ist die Einreise für Deutsche in die VAE derzeit ausgeschlossen. Seit dem 19. März gilt in den VAE ein Einreisestopp für alle Nationalitäten. Er erstreckt sich auch auf Ausländer mit Aufenthaltstitel der VAE ("Residents") und Inhaber anderer Langfristvisa. Für "Residents" wurde eine Hotline unter 0097192083344 eingerichtet.

Auch der Transitverkehr über die VAE ist weiterhin eingestellt. Die Landgrenzen zu Oman und Saudi-Arabien sind für Ausländer geschlossen.

Die Sicherheitsbehörden der VAE haben alle sich in den VAE aufhaltenden Personen dazu aufgefordert, nur noch in absolut notwendigen Fällen das Haus zu verlassen. Bei Verstößen werde das Geld- und Gefängnisstrafen vorsehende Infektionsschutzgesetz angewendet.

Von 20 bis 6 Uhr gilt landesweit eine nächtliche Ausgangssperre, in Dubai auch tagsüber.

Auch während der Tageszeit soll die Wohnung nur für begründete Ausnahmefälle verlassen werden. Märkte und Malls (Ausnahme: Lebensmittelgeschäfte, Apotheken) sind geschlossen. Restaurants dürfen keine Gäste mehr empfangen. Alle Kindergärten, Schulen und Universitäten sind seit dem 8. März geschlossen, ebenso touristische Sehenswürdigkeiten.

Für das Emirat Dubai gilt seit dem 4. April für zunächst 14 Tage eine ganztägige Ausgangssperre. Die Desinfektionsmaßnahmen in Dubai, die bisher nur in den Nachtstunden von 20 bis 6 Uhr stattgefunden haben, sollen auf den Tag ausgedehnt werden.

Der öffentliche Nahverkehr (Metro und Busse) ist eingestellt. Fahrten mit dem Taxi – auch zum Flughafen – sind möglich.

Die Nahrungsmittelversorgung ist über Supermärkte, Lieferservice und Tankstellen sichergestellt. Apotheken bleiben geöffnet. Das Haus darf von nur einem Familienmitglied zur Beschaffung von Nahrungsmitteln oder Medikamente unter Beachtung der Vorschrift, dass Masken und Handschuhe außerhalb der Wohnung zu tragen sind.

Alle Personen, die nicht im Gesundheitsbereich, der Nahrungsmittelversorgung, wichtigen industriellen Einrichtungen, Wasser- und Stromversorgung, Tankstellen, Nachrichtenwesen, Flughäfen, Fluggesellschaften, Zoll, Grenzschutz, privaten Sicherheitsdiensten, Reinigungssektor, öffentlichem Personenverkehr, Bauwirtschaft und in der Grundversorgung arbeiten, müssen zu Hause bleiben. Angestellte im Banken-, Finanz und Währungssektor dürfen nur in der Zeit von 8 bis 14 Uhr tätig sein. Besuche von Familien und Freunden, Freizeitaktivitäten im Außenbereich und die Mitnahme von Kindern in die Supermärkte sind verboten. Außerhalb von Privatwohnungen gilt die Pflicht, Gesichtsmasken und Handschuhe zu tragen. Wer ohne Maske und Handschuhe angetroffen wird, muss mit Strafen rechnen.

Das Auswärtige Amt rät:

Bitte informieren Sie sich über Buchungsmöglichkeiten direkt bei den Fluggesellschaften.

Bitte beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu Corona, insbesondere die derzeit geltende Reisewarnung für alle nicht notwendigen, touristischen Reisen.

Frankreich: Mögliche Lockerungen ab 11. Mai Frankreich Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 führt zu starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens in ganz Frankreich. Geschäfte (bis auf Lebensmittelläden oder Apotheken), Restaurants, Museen und andere touristische Attraktionen, Strände und viele öffentliche Parks sind geschlossen, der öffentliche Personennah- und Fernverkehr ist stark reduziert. Die französische Regierung erwägt diesbezügliche Lockerungen ab dem 11. Mai 2020, die jedoch noch nicht bestätigt sind.



Personen, die nach Frankreich einreisen, bedürfen eines wichtigen Einreisegrundes, z.B. Berufspendler und Transitreisende. Sie müssen seit dem 6. April eine internationale Einreisebescheinigung mit sich führen, die sie auf der Seite der französischen Botschaft Berlin herunterladen und vor Einreise selbst ausfüllen müssen. Transitreisende im Flugverkehr sollten ihre Anschlussreisemöglichkeit nachweisen können. Auch für Reisen zwischen Festlandsfrankreich und den Überseegebieten gelten ähnliche Einschränkungen, zudem sind die tatsächlichen Reisemöglichkeiten erheblich reduziert.



Bei Anhaltspunkten für eine Erkrankung mit COVID-19 im grenzüberschreitenden Verkehr nach Deutschland wird die Bundespolizei unverzüglich die örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden hinzuziehen. Diese nehmen im Einzelfall die medizinische Bewertung vor und entscheiden über eine etwaige Behandlung.



Wer innerhalb Frankreichs die eigene Wohnung verlassen möchte, bedarf wegen einer sanktionsbewehrten Ausgangssperre dazu eines wichtigen Grundes gemäß einer selbst auszufüllenden Ausgehbescheinigung, die in Papierform oder digital mitgeführt werden muss.

Nähere aktuelle Hinweise zu den genannten Bescheinigungen und den für Reisende nach und in Frankreich geltenden Bedingungen finden Sie auf der Internetseite der französischen Regierung bzw. des Elysée oder in deutscher Sprache auf der Internetseite der deutschen Auslandsvertretungen in Frankreich oder auf der Internetseite des französischen Außenministeriums.





Bitte beachten Sie, dass die deutsche Botschaft und die Generalkonsulate in Frankreich derzeit nur einen sehr eingeschränkten konsularischen Notfalldienst bieten können. In Abhängigkeit von Entscheidungen der französischen Regierung zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen wird voraussichtlich ab dem 11. Mai 2020 auch an den deutschen Auslandsvertretungen in Frankreich in begrenztem Umfang wieder Publikumsverkehr möglich sein. Die Büros der Honorarkonsuln sind derzeit für den Besucherverkehr geschlossen.

Informieren Sie sich auf der Internetseite der deutschen Auslandsvertretungen in Frankreich.

Informieren Sie sich auch auf der Internetseite der Regierung bzw. des Elysée.

Weitere Informationen des französischen Außenministeriums in deutscher Sprache, u.a. zu der geltenden Ausgangssperre

Informieren Sie sich zu den aktuellen Maßnahmen in Frankreich beim französischen Gesundheitsministerium und folgen Sie den Anweisungen und Empfehlungen der Behörden.

Bitte beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu COVID-19 /Coronavirus, insbesondere die derzeitige Reisewarnung für alle nicht notwendigen, touristischen Reisen.

Griechenland: Ein- und Ausreisen ausgeschlossen

Griechenland Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 führt auch in Griechenland zu verstärkten Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen und Einreisesperren.

Die deutschen Vertretungen in Griechenland informieren auf ihrer Website zur aktuellen Situation in Griechenland hinsichtlich der starken Einschränkung des öffentlichen Lebens sowie zu Reise- und Ausgangsbeschränkungen.

Alle Personen, die vom Ausland nach Griechenland einreisen, müssen damit rechnen, dass sie sich bei Einreise einem COVID-19-Test unterziehen müssen und von den zuständigen Behörden dazu in einem Hotel untergebracht werden. Einreisende müssen sich in jedem Fall in eine 14-tägige Hausquarantäne begeben.

Die Ein- bzw. Ausreise über jeglichen Land- bzw. Seeweg nach/aus Griechenland ist derzeit für deutsche Staatsangehörige (außer für Fahrzeugführer im Warenverkehr) nicht möglich. Der übliche Fährverkehr für den Passagierverkehr wurde eingestellt. Eventuell verkehrende Fähren dienen dem Warentransport.

Flugverbindungen können ebenfalls kurzfristig entfallen.

Das Auswärtige Amt rät:

zur (Rück-)Reise nach Deutschland über Belgien (Brüssel) oder die Schweiz (Zürich).

Informieren Sie sich auf der Website der deutschen Vertretungen in Griechenland.

Bitte beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu Corona, insbesondere die derzeit geltende Reisewarnung für alle nicht notwendigen touristischen Reisen.

Italien: Öffentliches Leben liegt brach Italien Aufgrund der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 gilt in Italien eine Notfallverordnung. Es gibt gravierende Einschränkungen im Reiseverkehr, Quarantänemaßnahmen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die von der italienischen Regierung verkündeten Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Italien zum 4. Mai 2020 betreffen nicht die geltenden Einreisebestimmungen.

Die Einreise nach Italien ist nur gestattet, wenn es sich um nachweisbare berufsbedingte Fahrten, gesundheitliche Gründe oder sonstige absolute Notwendigkeit handelt. Dies müssen Reisende in Form einer schriftlichen, überprüfbaren Einreiseerklärung darlegen. Für den Güterverkehr ist eine modifizierte Form der Einreiseerklärung vorzuweisen.

Über die Anerkennung der im Einzelfall vorgebrachten Gründe entscheidet die italienische Grenzpolizei bei der Einreise.



Im Falle der Einreise mit einem Beförderungsunternehmen müssen Reisende beim Einstieg in das Transportmittel dem Beförderer diese Einreiseerklärung übergeben und ihm eine Prüfung der gemachten Angaben ermöglichen. Anzugeben sind: Adresse der Unterkunft, in der die freiwillige 14-tägige Selbstisolierung/überwachte Quarantäne stattfinden soll; privates/eigenes Transportmittel zur Erreichung der vorgenannten Unterkunft; telefonische Festnetz-, auch mobile Erreichbarkeit während des gesamten Zeitraums der Selbstisolierung/ Quarantäne.



Die Beförderer müssen vor dem Einstieg die Körpertemperatur der Reisenden prüfen und bei Fieber oder unvollständig ausgefüllten Einreiseerklärung den Einstieg verweigern. Die Beförderer müssen einen Mindestabstand von 1 Meter zwischen den Passagieren gewährleisten. Den Beförderern wird empfohlen, individuelle Schutzmittel für das Personal und die Reisenden zur Verfügung zur stellen. Fluggesellschaften müssen Schutzmöglichkeiten zur Verfügung stellen, falls die Reisenden selbst keine mit sich führen.

Nach der Einreise nach Italien besteht die Pflicht zur Anzeige der Einreise beim örtlichen italienischen Gesundheitsamt (Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale) und die Pflicht zu 14-tägiger Isolation in Italien, unabhängig davon, ob die Einreise mit einem Beförderungsunternehmen oder einem privaten Fahrzeug erfolgt. Die Isolation erfolgt in einer selbstgewählten Unterkunft oder, falls diese nicht erreichbar ist, hilfsweise in einer vom italienischen Zivilschutz (Protezione Civile) festgelegten Unterkunft, deren Kosten die Betroffenen selbst tragen müssen.



Ausnahmen von der Selbstisolation können aus beruflichen Gründen für die Dauer von 72 Stunden, ggf. verlängerbar um weitere 48 Stunden, geltend gemacht werden. Dazu ist eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen. Ausnahmen gelten auch für Beschäftigte von Unternehmen mit Sitz in Italien. Nähere Informationen finden Sie auf der Seite des italienischen Gesundheitsministerium.



Falls COVID-19 Symptome auftreten, muss dies sofort dem Gesundheitsamt über die bekannten Notfallnummern angezeigt werden.



An Flughäfen und Häfen, aber auch bei der Einreise und im Überlandverkehr werden Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen durchgeführt.

Flughäfen, Häfen und Bahnhöfe sind weiterhin in Betrieb. Grenzschließungen sind nicht beabsichtigt. FlixBus-Verbindungen sind eingestellt.

Personenzüge zwischen Italien und Österreich (sowohl über Brenner als auch über Tarvisio) verkehren unregelmäßig und mit ggf. mehrmaligem Umsteigen.

Die Durchreise durch Österreich ist per PKW und Bus zur Zeit nur ohne Zwischenstopp möglich, siehe Österreich.



Zugfahrten über die Schweiz sind aufgrund der vielen Umstiege und unterschiedlichen Buchungssysteme beschwerlich. Auch in der Schweiz wurde der Bahnverkehr eingeschränkt. Es gibt keine Direktverbindungen Schweiz-Deutschland mehr. Die Durchreise durch die Schweiz ist möglich, siehe Schweiz.



Aufgrund der geringeren Nachfrage werden derzeit viele Flüge storniert. Einige wenige Verbindungen mit Lufthansa, Alitalia und Eurowings bestehen fort, mit Streichungen weiterer Flüge muss gerechnet werden.

Die Autovermietungen Sixt, Europcar und Keddy bieten die Möglichkeit, angemietete Fahrzeuge auch in Deutschland zurückzugeben (Verfügbarkeit schwankend, zum Teil hohe Aufpreise bei One-Way).

Anfragen zu konkreten Flug-/Zugverbindungen und Mietwagen müssen direkt mit den jeweiligen Transportunternehmen aufgenommen werden.



Der Betrieb italienischer Passagier-/Kreuzfahrtschiffe ist ausgesetzt. Das Anlegen ebenso wie der nichtoperative Aufenthalt von unter ausländischer Flagge fahrenden Passagier-/ Kreuzfahrtschiffen in italienischen Häfen wurden verboten. Italienische Schiffe müssen ihre Passagiere im Hafen aussteigen lassen. Nichtitalienische Passagiere ohne Wohnsitz in Italien werden dann auf Kosten des Schiffsbetreibers an die jeweiligen ausländischen Zielorte transportiert.



In ganz Italien gelten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Nicht notwendige Fortbewegungen sollen vermieden werden. Mit Kontrollen ist landesweit zu rechnen. Schulen, Kindergärten und Universitäten in ganz Italien bleiben geschlossen. Kongresse und Tagungen sind ausgesetzt, ebenso kulturelle und soziale Veranstaltungen an öffentlichen oder privaten Orten. Sportveranstaltungen sind ausgesetzt, Bars und Restaurants geschlossen.



Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Apotheken, Banken, Post und Behörden sind geöffnet. Der Öffentliche Personenverkehr bleibt aufrechterhalten.



Ausnahmen von der Einschränkung der Bewegungsfreiheit bestehen für nachweisbare berufsbedingte Fahrten, im Fall von gesundheitlich bedingten Gründen oder in sonstigen Notsituationen. Die Rückkehr zum Wohnort sowie die Ausreise dazu nach Deutschland ist weiterhin möglich. Eine Selbsterklärungexternal arrow icon über die Notwendigkeit der Fahrt muss bei jeder Fortbewegung ausgefüllt mitgeführt werden. Nichtbeachtung und falsche Angaben ziehen empfindliche Strafen nach sich. Mit Kontrollen und Nachfragen von Sicherheits- und Ordnungskräften muss gerechnet werden.



Mit Verordnung des Gesundheitsministers vom 22. März 2020 wird allen ausländischen (d.h. nicht-italienischen) Staatsangehörigen in Italien, die keinen Wohnsitz in Italien haben, geraten, die Rückkehr zum eigenen Wohnsitz außerhalb Italiens anzutreten.



Sardinien

Die Region Sardinien hat angeordnet, dass sämtliche Personen, die die Insel betreten, sich sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen, ausgenommen sind Besatzungsmitglieder von Flug- und Schifffahrtsgesellschaften. Dieser Personenkreis muss sich bis zur Abreise im Hotel aufhalten.

Der Flug- und Schiffsverkehr für Reisende von und nach Sardinien wurde grundsätzlich eingestellt. Ausnahmen gelten für Reisende, die über eine Ausnahmegenehmigung des Regionalpräsidenten verfügen, z.B. wegen Heimreise oder Notsituation.

Die Ausnahmegenehmigung des Regionalpräsidenten muss online mindestens 48 Stunden vor Antritt der Reise beantragt werden. Hierzu muss auf dieser Webseite das Formular (=Modulo) geöffnet, ausgefüllt und abgesandt werden. Die Ausnahmegenehmigung wird dann spätestens 12 Stunden vor der Abreise per E-Mail erteilt. Der Passagier muss am Flughafen/Hafen die erteilte Genehmigung vorweisen. Individuelle Informationsanfragen können an diese E-Mailadresse gesendet werden.



Sizilien

Der Flug- und Schiffsverkehr für Reisende von und nach Sizilien wurde erheblich eingeschränkt. Es bestehen derzeit noch zwei tägliche Flüge Rom-Palermo/Catania und eine tägliche Zugverbindung nach Rom sowie einige wenige Fährverbindungen. Mit Gesundheitskontrollen vor Abflug/-fahrt muss gerechnet werden.

Die Schiffsverbindung bleibt für den Warentransport aufrecht erhalten.





Sollten Sie eine unbedingt erforderliche Reise geplant haben, erkundigen Sie sich bitte ggf. bei der Fluggesellschaft, ob diese weiterhin durchgeführt werden kann.

Bei einem unbedingt erforderlichen Aufenthalt in Italien führen Sie bitte stets die Selbsterklärung über die Notwendigkeit mit.

Erkundigen Sie sich ggf. vor Reiseantritt bei der für Sie zuständigen italienischen Auslandsvertretung in Deutschland vor Reiseantritt sowie beim Ministero della Salute, das unter 1500 eine Hotline eingerichtet hat, die innerhalb Italiens wählbar ist.

Befolgen Sie stets die Hinweise lokaler Behörden.

Beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu COVID-19/Coronavirus insbesondere die derzeitige Reisewarnung für alle nicht notwendigen touristischen Reisen.

Österreich: Hotels öffnen am 29. Mai

Österreich Ab 1. Mai 2020 werden die bis dahin geltenden Ausgangsbeschränkungen (Verlassen der Wohnung nur noch für unaufschiebbare Berufsarbeit, dringend notwendige Besorgungen (Lebensmittel) und Hilfe für andere Menschen) aufgehoben.

Wer im öffentlichen Raum unterwegs ist, muss weiterhin einen Mindestabstand von einem Meter zu allen Personen, die nicht im selben Haushalt leben, einhalten.

Ab 2. Mai 2020 werden auch Geschäfte mit mehr als 400 m² wieder geöffnet.

Öffentliche Veranstaltungen mit max. 10 Teilnehmern-/innen sind erlaubt (an Begräbnissen dürfen bis zu 30 Personen teilnehmen).

Zurzeit sind Restaurants, Kaffeehäuser, Bars und Lokale geschlossen. Ab 15. Mai 2020 können Gastronomiebetriebe unter strengen Auflagen Gäste empfangen, ab 29. Mai 2020 sollen auch Hotels, Tourismusbetriebe und Sehenswürdigkeiten wieder öffnen.

Seit dem 14. April ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen geöffneten Geschäften und in den öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht.

Die Einreise aus Italien wird nur gestattet, wenn ein ärztliches Gesundheitszeugnis mit molekularbiologischem Test, das nicht älter als vier Tage ist, vorgelegt werden kann, die Durchreise aus Italien ist nur noch möglich, wenn kein Zwischenstopp in Österreich eingelegt wird. Die italienisch-österreichische Grenze ist für Personen- und Warenverkehr weiterhin geöffnet. Der Zugverkehr von Italien nach Österreich wurde am 10. März 2020 allerdings vorübergehend ausgesetzt.

Die Vorschriften bei der Einreise aus Italien gelten auch für die Einreise aus der Schweiz, Liechtenstein, Slowenien und Ungarn

Der Flug- und Zugverkehr in die Schweiz, Liechtenstein, nach Spanien und Frankreich ist eingestellt.

Seit 17. März 2020 besteht in Österreich keine Landeerlaubnis mehr für Flüge aus Großbritannien, den Niederlanden, Russland und der Ukraine.

Einreisekontrollen von Österreich nach Deutschland finden seit dem 16. März 2020 wieder statt. Grenzüberschreitender Warenverkehr sowie Berufspendlerverkehr (Nachweis ist mitzuführen) bleiben gewährleistet. Reisende ohne triftigen Reisegrund dürfen an der obigen Grenze nicht mehr ein- und ausreisen. Dies gilt auch für Reisende mit Krankheitssymptomen, die auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten. Auch Personen, die von Deutschland nach Österreich einreisen wollen, müssen im Rahmen der Kontrolle ein ärztliches Zeugnis (molekularbiologischer Teste – nicht älter als vier Tage) vorweisen. Abweichend davon können nur österreichische Staatsbürger sowie Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich einreisen, wenn sie unverzüglich eine 14-tägige Heimquarantäne antreten. Diese Auflage muss per Unterschrift bestätigt werden.

Die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp ist erlaubt, sofern die Ausreise sichergestellt ist. Für diese Ausnahmen werden ebenfalls Gesundheitschecks vorgenommen.

Änderungen der Ein- und Durchreisebestimmungen können jeweils aktuell auf den Seiten des österreichischen Bundesministeriums für Inneres und des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie verfolgt werden.

Das Auswärtige Amt rät:

Informieren Sie sich über aktuelle Maßnahmen beim Bundessozialministerium und folgen Sie stets den Anordnungen der lokalen Behörden.

Bitte beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu Corona, insbesondere die derzeitige Reisewarnung vor nicht notwendigen, touristischen Reisen.

Polen: Alle Flüge ausgesetzt

Polnische Staatsbürger,

Ausländer, die Ehepartner oder Kinder der polnischer Staatsbürger sind oder von denen dauerhaft betreut werden,

Ausländer, die eine KARTA POLAKA besitzen,

Diplomaten und ihre Familienmitglieder,

Ausländer, die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel in Polen verfügen,

Ausländer, die über eine Arbeitsgenehmigung in Polen verfügen,

Personen, die eine Sondergenehmigung des Hauptkommandanten des Grenzschutzes haben,

Ausländer, die ein Transportmittel fahren, das zur Güterbeförderung dient.

Personen, die aus beruflichen Gründen einreisen (Berufspendler, Geschäftsleute oder Gewerbetreibende)

Schüler und Studenten, die in Polen oder Deutschland studieren oder zur Schule gehen,

Diplomaten und ihre Familienmitglieder, Angehörige internationaler Organisationen mit Diplomatenpass.

Auch für die oben genannten Ausnahmen ist eine Einreise von Deutschland nach Polen nur noch an den folgenden Übergängen möglich: Jedrzychowice, Wegliniec-Horka, Olszyna-Forst, Zasieki-Forst, Gubin-Guben, Swiecko-Frankfurt, Kunowice-Frankfurt, Slubice-Frankfurt n. Odra, Kostzyn n. Odra-Kiec, Kostrzyn-Kiec, Krajnik Dolny-Schwedt, Szczecin Gumience, Kolbaskowo-Pomellen, Swinoujscie-Garz.

Versammlungen sind weiterhin untersagt.

Der Mindestabstand im öffentlichen Raum beträgt zwei Meter. Ausgenommen sind Betreuer Hilfsbedürftiger und kleiner Kinder.

Kinder und Jugendliche unter 13 Jahre dürfen sich im öffentlichen Raum ausschließlich in Begleitung von Erwachsenen aufhalten.

Es besteht eine Maskenpflicht : Mund und Nase müssen grundsätzlich in der der Öffentlichkeit, im Personennahverkehr und im Auto mit Mitfahrern bedeckt sein. Ausnahmen gelten für Kinder unter 4 Jahren, Autofahrten alleine und mit Personen des eigenen Haushalts, Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, Berufe ohne Kundenkontakt, Berufsfahrer, wenn eine Trennwand den direkten Kundenkontakt verhindert. Bei Personenkontrollen besteht die Pflicht, die Maske abzunehmen.

: Mund und Nase müssen grundsätzlich in der der Öffentlichkeit, im Personennahverkehr und im Auto mit Mitfahrern bedeckt sein. Ausnahmen gelten für Kinder unter 4 Jahren, Autofahrten alleine und mit Personen des eigenen Haushalts, Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, Berufe ohne Kundenkontakt, Berufsfahrer, wenn eine Trennwand den direkten Kundenkontakt verhindert. Bei Personenkontrollen besteht die Pflicht, die Maske abzunehmen. Sportplätze und Kultureinrichtungen wie Museen und Bibliotheken öffnen ab dem 4. Mai 2020 schrittweise. Spielplätze, Restaurants, Bars, bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und Universitäten bleiben zunächst geschlossen. Kindergärten können ab dem 6. Mai öffnen, Schulen nicht vor dem 24. Mai 2020.

Geschäfte, einschließlich Einkaufszentren, können seit 4. Mai wieder öffnen.

Geschäfte, Banken und Tankstellen dürfen nur mit Handschuhen betreten werden, die von den Geschäften zur Verfügung gestellt werden müssen.

In Läden bis zu 100 qm und in Tankstellen dürfen sich vier Kunden pro Kasse gleichzeitig aufhalten. In Läden ab 100 qm ist die maximale Kundenzahl auf eine Person pro 15 qm begrenzt, an Marktständen auf vier Kunden, bei der Post zwei pro Schalter.

Hotels und andere Herbergen können für Gäste aus Polen ab dem 4. Mai wieder öffnen allerdings nicht deren Restaurants oder Wellnessbereiche.

können für Gäste aus Polen ab dem 4. Mai wieder öffnen allerdings nicht deren Restaurants oder Wellnessbereiche. An Gottesdiensten und Bestattungen darf eine Person pro 15 qm teilnehmen, auf Friedhöfen insgesamt 50 Personen.

Leichen dürfen von und nach Polen transportiert werden, wenn eine Genehmigung des Leiters der Hauptsanitätsbehörde/Woiwodschafts-Sanitätsbehörde vorliegt.

Seit dem 4. Mai 2020 öffnen auch medizinische Rehabilitationszentren.

Informieren Sie sich auf den Webseiten der polnischen Regierung.

Überprüfen Sie ggf. Ihre Reisepläne und erkundigen vor Reiseantritt unbedingt bei der zuständigen polnischen Auslandsvertretung über die geltenden Einreisebestimmungen.

Bitte beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu COVID-19/Coronavirus, insbesondere die derzeit geltende Reisewarnung für alle nicht notwendigen touristischen Reisen

Das Land hat zur Eindämmung der Corona-Infektionen drastische Einschränkungen des Personenverkehrs verordnet. Bahnverbindungen für den Personenverkehr nach Polen sind bis auf weiteres unterbrochen. Flugverbindungen, ausgenommen Flüge bis 15 Passagieren, sindBis zunächst 13. Mai 2020 ist die Einreise nach Polen an Grenzübergängen mit Deutschland, Litauen, der Tschechischen Republik und der Slowakei für Ausländer nur noch in Ausnahmefällen möglich. Zusätzlich wurden wieder Grenzkontrollen eingeführt und zahlreiche Übergänge von Deutschland nach Polen ganz geschlossen.Eine Einreise nach Polen ist nur noch unten genannten Personengruppen erlaubt. Bei der Einreise müssen Kontaktdaten inklusiv Rufnummer angeben werden. Direkt nach der Einreise ist grundsätzlich einedürfen nur noch folgende Personengruppen Für die folgenden Personengruppen gelten bei der Einreise über eine EU-Binnengrenze Ausnahmen von der Quarantäne (die Ausnahmegründe sind nachzuweisen):Die Ausnahme von der Quarantäne gilt ausdrücklich nicht für Angehörige medizinischer Berufe und Mitarbeiter im Sozialdienst.Auch die Grenzübergänge Polens mit der Ukraine, Belarus und Russland wurden bis auf Widerruf bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen für den Güterverkehr und einige wenige Personenübergänge bleiben für PKW geöffnet.Innerhalb Polens gelten folgende Regelungen, die auf der Internetseite der polnischen Regierung einsehbar sind:Diegelten bis auf weiteres. Wer mit einer Person, die unter Quarantäne steht, zusammenlebt, unterliegt selbst den gleichen Maßnahmen.Verstöße können mit Geldbußen in Höhe von 5000 bis 30.000 PLN geahndet werden.Die Hotline des polnischen Gesundheitsministeriums (auf Polnisch und auf Englisch) lautet 800 190 590.

Schweiz: Einreisen nicht möglich Schweiz Die Einreise aus den vier großen Nachbarländern, darunter Deutschland, ist nur noch Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen müssen, erlaubt. Auch der Transit- und der Warenverkehr sind weiter erlaubt. Schliesslich dürfen auch Personen in einer Situation absoluter Notwendigkeit einreisen. Diese Maßnahme dient dazu, die Schweizer Bevölkerung zu schützen sowie die Kapazitäten im Schweizer Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten.



Spanien: Grenzen bis 15.5. dicht Spanien In Spanien gilt aktuell bis zum 9. Mai 2020 der Alarmzustand aufgrund der Verbreitung von Covid-19 für das gesamte Land. Dies ist mit einer Reihe von Maßnahmen verbunden, einschließlich bedeutender Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im gesamten Land.



Die Bewegung im öffentlichen Raum ist nur noch einzeln und für den Erwerb von Lebensmitteln, pharmazeutischer Produkte und Produkten zu Sicherung von Grundbedürfnissen, Arzt- und Krankenhausbesuchen, und zur Rückkehr an den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts, zur Unterstützung von Senioren, Minderjährigen, Abhängigen, Behinderten und besonders gefährdeten Personen, zu Banken und Versicherungen, aus Gründen höherer Gewalt oder einer Notwendigkeit ähnlicher Natur erlaubt.

Weiterhin ist pro Tag ein einstündiger Spaziergang bzw. Individualsport, zeitlich gestaffelt nach Altersgruppen, erlaubt.

Derzeit besteht zunächst bis zum 15. Mai 2020 ein Einreiseverbot für alle Ausländer nach Spanien, ausgenommen sind Bürger der EU und der assoziierten Mitgliedsstaaten des Schengenraums, die sich auf der Rückreise zu ihrem Wohnsitz befinden, Inhaber langfristiger Aufenthaltstitel eines EU-Landes oder eines der assoziierten Mitgliedstaaten des Schengenraums, die sich auf der Reise dorthin befinden, Grenzgänger, Gesundheits- bzw. Pflegepersonal auf dem Weg zur Arbeitsstätte, Arbeitnehmer im Warentransport, Flugpersonal, diplomatisches, konsularisches und Personal, bei internationalen Organisationen, Soldaten, Mitglieder humanitärer Organisationen und Personen, die höhere Gewalt oder eine Notsituation nachweisen können, denen die Einreise aus humanitären Gründen gestattet wird.



Die Grenzübergänge Ceuta und Melilla sind seit dem 25. März 2020 vorübergehend geschlossen Auch die Einreise in den oben genannten Ausnahmefällen ist an diesen Grenzübergängen derzeit nicht möglich. Das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln im innerspanischen Verkehr (Flug-, Schienen- Straßen- und Schiffsverkehr) wurde stark reduziert. Die spanischen Behörden raten, öffentliche Verkehrsmittel so wenig wie möglich zu nutzen. Seit 4. Mai 2020 gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln die Pflicht, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.



Zu den Balearen und den Kanaren gibt es seit dem 19. März 2020 nur noch wenige Flüge vom spanischen Festland aus. Internationale Flüge können dort jedoch weiter landen. Spanische Häfen sind für Kreuzfahrtschiffe gesperrt. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, mit Ausnahmen u.a. für Lebensmittelgeschäfte, kleine Geschäfte mit Terminvergabe und Apotheken. Weiterhin sind Bildungs-, Kultur- und sämtliche Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie Gaststätten in ganz Spanien geschlossen.

Alle Hotels, kurzfristig vermieteten Ferienwohnungen, Camping- und Wohnmobilstandplätze mussten nach einer Entscheidung der spanischen Regierung schließen. Alle Reisenden, denen es bis dahin nicht möglich war, das Land zu verlassen, müssen in die von der spanischen Regierung benannten Nothotels übersiedeln (ab Seite 3, nach Regionen alphabetisch geordnet).



Gesundheitsmaßnahmen nach einem Notfallplan reichen von Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen bis zu häuslicher Quarantäne. Spanische Gesundheitseinrichtungen werden durch COVID-19 stark in Anspruch genommen, so dass bei der medizinischen Versorgung außerhalb von Notfällen mit starken Einschränkungen gerechnet werden muss.



Das Auswärtige Amt rät:

Erkundigen Sie sich über mögliche Änderungen im Reiseplan bei Ihrem Reiseveranstalter oder Ihrer Fluggesellschaft.

Informieren Sie sich zu den aktuellen Maßnahmen in Spanien auf der Homepage des spanischen Gesundheitsministerium sowie der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft und folgen Sie den Anweisungen und Empfehlungen der Behörden.



Tunesien: Quarantäne ist nötig Tunesien Wichtige Info: für Tunesien hat das Auswärtige Amt ein Rückholprogramm für gestrandete deutsche Reisende gestartet. Näheres dazu finden Sie auf der Website der deutschen Botschaft.

Um einer weiteren Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen, haben die zuständigen tunesischen. Behörden Einreise-, bzw. Aufenthaltsauflagen für Reisende aus Risikoländern erlassen, zu denen auch Deutschland zählt.

Unter anderem müssen sich nunmehr aus Deutschland einreisende Personen für 14 Tage in Quarantäne am geplanten Aufenthaltsort (in der Regel Wohnung oder Hotel) begeben und dürfen das Land vor Ablauf dieser Frist auch nicht verlassen.

Das Auswärtige Amt rät:

Überprüfen Sie Ihre Reisepläne und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Reiseveranstalter bzw. Fluggesellschaft.

Bei zwingend erforderlichen Reisen, erkundigen Sie sich vor Reiseantritt bei der zuständigen tunesischen Auslandsvertretung zu den aktuellen Einreise-Bestimmungen.



Türkei: Keine Flüge bis 28. Mai Türkei Die türkischen Behörden haben das Einreiseverbot für mehrere von COVID-19 betroffenen Staaten seit 14. März 2020 auch auf Einreisende aus Deutschland erweitert.

Reguläre Flüge aus der Türkei an internationale Destinationen wurden gemäß Vorgaben der türkischen Regierung am 27. März 2020 grundsätzlich ausgesetzt. Die Fluggesellschaft Turkish Airlines hat angekündigt bis zum 28. Mai 2020 keine regulären internationalen Flüge anzubieten. Es werden derzeit noch vereinzelt kommerzielle Flüge mit den Fluggesellschaften SunExpress sowie mit Belavia Airlines über Minsk, Belarus (ggf. mit verlängerten Transitzeiten) nach Deutschland angeboten. Einzelheiten sind auf der Homepage der deutschen Vertretungen in der Türkei veröffentlicht. Der nationale Flugverkehr wurde eingestellt. Der nationale Flugverkehr wurde eingestellt.



Die türkischen Land- und Seegrenzen sind seit 19. März 2020 nach Griechenland und Bulgarien geschlossen. Alle Fährverbindungen aus der Türkei nach Griechenland wurden eingestellt.

Eine Ausgangssperre für chronisch Kranke und Menschen über 65 und unter 20 Jahren wurde mit stundenweisen Ausnahmen verhängt.



Es bestehen Ausgangssperren für die Mai-Wochenenden bis einschließlich der Ramadan-Feiertage (25./26. Mai 2020) für folgende Provinzen: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van und Zonguldak.

Reisen in oder aus folgenden Provinzen sind nur mit Genehmigung des Gouverneurs möglich: Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van und Zonguldak.

Auf Marktplätzen, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen von Schutzmasken Pflicht. Soziale Distanz (drei Schritte Abstand) wird eingefordert, Zuwiderhandlungen werden geahndet. Restaurants und Gaststätten dürfen nur noch Essen ausliefern oder abholen lassen.

Mit weiteren Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum ist zu rechnen.

Das Auswärtige Amt rät:

Beachten Sie stets die Anordnungen der türkischen Behörden.

Registrieren Sie sich in unserer Krisenvorsorgeliste.

Nutzen Sie die noch bestehen kommerziellen Möglichkeiten für eine Ausreise und kontaktieren Sie die Fluggesellschaften, wenn Sie nicht längerfristig in der Türkei leben.

Informieren Sie sich auch über die Website der deutschen Vertretungen in der Türkei.

Bitte beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu Covid-19 /Coronavirus, insbesondere die derzeitige Reisewarnung vor nicht notwendigen, touristischen Reisen.



USA: Generelles Einreiseverbot USA Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 führt auch in den USA zu verstärkten Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen und Einreisesperren.

Seit dem 13. März gilt ein Einreise-Verbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor der Einreise in die USA in Deutschland oder einem anderen Schengenstaat aufgehalten haben. Ausgenommen vom Verbot der Einreise sind

- US-Staatsbürger,

- Personen mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA ("Greencard"-Inhaber),

- nahe Verwandte von US-Staatsbürgern oder Personen mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA (Ehegatte, Elternteil, Kind oder Geschwister unter 21 Jahren),

- Diplomaten oder Mitarbeiter internationaler Organisationen.

Es existieren weitere einzelfallbezogene Ausnahmen, die zum Teil wenig konkret sind. Die Einreisebeschränkungen bleiben in Kraft, bis sie widerrufen werden.

Weiterhin gelten Einreisebeschränkungen bei Voraufenthalten in China und Iran.

Die Landgrenzen zu Mexiko und Kanada sind für den Personenverkehr weitgehend geschlossen.

Es gibt in mehreren Bundesstaaten immer mehr Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie Ausgangssperren "shelter-in-place" oder Ausgangsbeschränkungen "stay-at-home-order". Über einzelne Maßnahmen informiert die National Governors Associationexternal arrow icon.

Das Auswärtige Amt rät:

Verzichten Sie bei Aufenthalten in den USA auf Reisen innerhalb des Landes und beachten Sie entsprechende Reisebeschränkungen.

Nutzen Sie noch bestehende Aus- und Rückreisemöglichkeiten, wenn Sie sich noch touristisch in den USA aufhalten.

Achten Sie vor Ort auf Hinweise der lokalen Behörden und befolgen Sie stets deren Anweisungen.

Erkundigen Sie sich vor Abreise zu den Einreisebestimmungen bei der zuständigen Vertretung der USA in Deutschland.



VAE: Einreisen sind ausgeschlossen Vereinigte Arabische Emirate Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 führt auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu umfangreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie Reisebeschränkungen.

Es gibt derzeit noch einige wenige Flugverbindungen aus Dubai bzw. Abu Dhabi nach Europa. Gestrandete Reisende sollten diese letzten kommerziellen Rückflugmöglichkeiten nach Deutschland unbedingt nutzen und buchen.

Unabhängig davon ist die Einreise für Deutsche in die VAE derzeit ausgeschlossen. Seit dem 19. März 2020 gilt in den VAE ein Einreisestopp für alle Nationalitäten. Er erstreckt sich auch auf Ausländer mit Aufenthaltstitel der VAE („Residents“) und Inhaber anderer Langfristvisa. Für „Residents“ wurde eine Hotline unter 0097192083344 eingerichtet.

Auch der Transitverkehr über die VAE ist weiterhin eingestellt. Die Landgrenzen zu Oman und Saudi-Arabien sind für Ausländer geschlossen.

Die Sicherheitsbehörden der VAE haben alle sich in den VAE aufhaltenden Personen dazu aufgefordert, nur noch in absolut notwendigen Fällen das Haus zu verlassen (etwa für Arztbesuche, Einkäufe oder Sport im Freien) und streng auf soziale Distanzierung zu achten.

Die bisherige ganztägige Ausgangssperre für das Emirat Dubai wurde zum 24. April aufgehoben. Von 22 Uhr bis 6 Uhr gilt landesweit eine nächtliche Ausgangssperre.

Seit dem 24. April sind in Dubai Einkaufszentren, Geschäfte und Restaurants unter engen Auflagen wieder geöffnet. Das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit ist obligatorisch, bei Nichtbeachtung droht ein Bußgeld.

Öffentliche Versammlungen bleiben auch während des Fastenmonats Ramadan verboten. Moscheen, Kirchen und andere Gotteshäuser sind auf unbestimmte Zeit geschlossen, ebenso Schulen, Universitäten und touristische Sehenswürdigkeiten.



Das Auswärtige Amt rät:

Bitte informieren Sie sich über Buchungsmöglichkeiten direkt bei den Fluggesellschaften.

Folgen Sie stets den Anweisungen lokaler Behörden, und beachten Sie unbedingt die bestehenden Ausgangsbeschränkungen.

Bitte beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu Corona, insbesondere die derzeit geltende Reisewarnung für alle nicht notwendigen, touristischen Reisen.

Zypen: Keine Einreisen bis Mitte Mai

Überprüfen Sie Ihre Reisepläne, erkundigen Sie sich bei der zyprischen Botschaft zu den aktuellen Einreisevorschriften oder informieren Sie sich über das Gesundheitsministerium Zypern.

Rufen Sie bei Symptomen die Hotline 1420 an.

Bitte beachten Sie unsere fortlaufend aktualisierten Informationen zu COVID-19 /Coronavirus, insbesondere die derzeit geltende Reisewarnung für alle nicht notwendigen touristischen Reisen.

Bis zum 17. Mai 2020 gilt, bis auf wenige Ausnahmen, einfür ausländische Staatsangehörige.Einreisesperren gibt es ebenfalls in den nicht unter effektiver Kontrolle der Regierung der Republik Zypern stehenden Nordteil der Insel („Türkische Republik Nordzypern“). Die Einreise in die „TRNZ“ wird bis zum 15. Mai 2020 nur den „Staatsangehörigen“ der „TRNZ“ gewährt. Aufgrund der faktischen Teilung Zyperns kann konsularische Unterstützung im Nordteil der Insel nur eingeschränkt geleistet werden.Das Auswärtige Amt rät: