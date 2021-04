Doppel-Donnerstag bei fvw.de: Gleich zwei Webinare können heute bei fvw | TravelTalk im Live Streaming verfolgt werden. Vormittags informieren die Domes Resorts über die besten Unterkünfte auf Kreta und Korfu, nachmittags geht es auf Genussreise nach Aragon – Gewinne inklusive!

Sinnliche Reise durch Spaniens Genussregion

Webinar-Woche bei fvw.de – und heute geht es richtig rund: Gleich zwei Highlights warten auf alle, die sich fit machen wollen für Beratung und Verkauf von ausgewählten Unterkünften und Destinationen.Zunächst geht es in die griechische Inselwelt: Die Domes Resorts, mit fünf Häusern auf Korfu und Kreta vertreten, sind Gastgeber des fvw-Webinars am heutigen. Zwei Hotels stehen heute im Mittelpunkt: das Domes Miramare, ein elegantes Fünf-Sterne-Luxushotel an der Ostküste von Korfu, sowie das Domes Noruz Chania, ein Designhotel an der Nordküste von Kreta. Zum Kennenlernen geht es hier.Und damit wären wir beim zweiten Webinar – wir unternehmen einen Abstecher in den Westen Europas. Umgeht es auf Sinnesreise durch Aragon, eine der größten unbekannten Regionen in Spanien. "Sinnesreise" ist wörtlich zu nehmen: Vor dem Webinar werden 25 Teilnehmer ausgelost, die ein Überraschungspaket aus der Region erhalten mit Schinken, Käse, Safranschokolade und Wein. Hier sichern Sie sich Ihre Gewinnchance!