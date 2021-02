Gran Canaria? Lanzarote? Kennt man alles. Kennt man nicht: Die beiden Kanaren-Inseln bieten eine Menge abseits des touristischen Mainstream. Im fvw-Webinar verraten zwei Experten, was Sie Kunden empfehlen können, die den etwas anderen Kanaren-Urlaub suchen.

Überraschend vielfältige Ganzjahresziele

Anmelden und Expertentipps nutzen

Seit Jahrzehnten gehören Gran Canaria und Lanzarote zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Dass die beiden Kanaren-Inseln aber viel zu schade für reinen Strandurlaub sind, zeigt das aktuelle fvw-Webinar amGran Canaria ist bekannt für ein ganzjährig ausgeglichenes Klima, eine kontrastreiche Landschaft und die natürliche Vielfalt. Die Insel hat sich im Laufe der Jahre touristisch weiterentwickelt und immer wieder neue Produkte und Trends in den Fokus gestellt. Die aktuelle Situation stellt die Insel vor eine weitere Herausforderung, die sie mit Engagement annimmt.Die Landschaften der Vulkaninsel Lanzarote wirken wie von einem anderen Planeten. Die Strände präsentieren sich in beeindruckender Vielfalt. Das Biosphärenreservat steht für den Respekt gegenüber der Umwelt. Und die Gastronomie setzt auf frische lokale Produkte – traditionelle Rezepte modern interpretiert.Alles so weit bekannt? Die beiden Referenten im aktuellen fvw-Webinar, das von Turespaña unterstützt wird, verraten mehr – Fernando Arias, der das Fremdenverkehrsamt Gran Canaria in der D/A/CH-Region vertritt, und Denis García, der hierzulande die Insel Lanzarote repräsentiert. Neugierig geworden? Hier geht es zur Anmeldung