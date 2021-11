Spanien abseits des Mainstream entdecken – zum Beispiel in Granada: Ein Webinar gibt wertvolle Tipps zu den Kulturrouten des Landes.

Spanien gehört zu den Top-Zielen deutscher Urlauber. Dabei rücken immer mehr Alternativen zu Sonne-und-Strand-Urlaub in den Fokus. Wertvolle Tipps für Beratung und Verkauf liefern dazu zwei Webinare zu den Kulturrouten und zu den Weinrouten – jetzt anmelden!

Kulturell bietet Spanien eine außerordentliche Vielfalt mit unvergleichlichem historischen, künstlerischen, landschaftlichen und ethnografischen Reichtum – ein Erbe der verschiedenen Zivilisationen, die das Land im Laufe der Jahrhunderte besiedelten. Buchstäblich "erfahren" können Urlauber diese kulturelle Vielfalt auf den Rutas Culturales – und genau die präsentiert ein Turespaña-Webinar am 29. November um 11.00 Uhr.

Auf den Spuren der Weinrouten

Weltkulturerbe, malerische Dörfer, grandiose Landschaften, religiöse Traditionen, archäologische Ausgrabungsstätten von Weltrang, einzigartige Feste und eine vielseitige Gastronomie – all das verbinden die spanischen Kulturrouten. Im Webinar werden sie vorgestellt – mit vielen nützlichen Hintergrundinfos und persönlichen Empfehlungen für Beratung und Verkauf! Sie möchten dabei sein? Dann melden Sie sich bitte hier an.Damit nicht genug: Amnehmen wir Sie mit auf die Weinrouten Spaniens. Der Verband der spanischen Weinstädte, Acevin, lädt dazu ein, sein touristisches Starprodukt "The Wine Routes of Spain" zu entdecken und so das Land auf eine andere Art kennenzulernen.Das Premium-Webinar bietet Einblicke in die vielfältigen Anbaugebiete – und die Chance, eine von 25 Flaschen Wein (mit klassifizierter Herkunftsbezeichnung DOC) plus ein Weinglas mit Turespaña-Logo zu gewinnen. Hier anmelden!