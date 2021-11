Der Ferienort El Gouna am Roten Meer ist Ziel einer Info-Reise von FTI.

FTI schickt Reiseprofis wieder auf "Expidition". Zum Jahresende bietet der Veranstalter noch zwei Info-Reisen ans Rote Meer und in die Karibik an. Anmeldungen sind jetzt möglich, die Teilnehmerzahlen begrenzt.

Die erste "FTI Expidition" führt 18 Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer vom 5. bis 9. Dezember nach El Gouna. Dort werden sie die wichtigsten Hotels des Veranstalters besichtigen, etwa das Labranda Club Paradisio und das jüngst renovierte Steigenberger Golf Resort. Außerdem können sie das Dine-Around-Konzept testen sowie an Ausflügen teilnehmen.Das Ziel der zweiten Info-Reise ist die Karibikinsel Jamaika. Am 11. Dezember startet FTI ab Frankfurt mit Eurowings Discover in Richtung Montego Bay. 15 Reiseprofis können dabei sein. Sie erhalten die Gelegenheit, wie es in einer Mitteilung heißt, "fünf kinoreife Tage" auf Jamaika zu verbringen – die Insel war mehrfach Drehort für James-Bond-Filme, so auch im aktuellen Blockbuster "Keine Zeit zu sterben" mit Daniel Craig.Auf dem Programm der Jamaika-"Expidition" stehen unter anderem der Strand von Negril, "Ricks Cafe", die Dunn's River Falls Wasserfälle bei Ochos Rios sowie exotische Regenwälder und Kaffeeplantagen. Zudem wird die Gruppe Hotels besichtigen, etwa das Bahia Principe Luxury Runaway Bay oder das Iberostar Rose Hall Beach.FTI rät zu einer schnellen Anmeldung, denn auch die bisherigen Erkundungstouren nach Brabant, Korfu, Zypern und Dubai sowie die im November stattfindenden Fam Trips nach Thailand und Tunesien seien nur wenige Tage nach deren Ausschreibung ausgebucht gewesen. Anmeldungen für die "Expiditions" nach El Gouna und Jamaika sind auf der FTI-Group-Service-Seite möglich.