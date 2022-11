Auch für die Insel Rügen finden sich in einem der neuen Kataloge Angebote.

Der größte Reiseveranstalter im Bereich "Ferienhäuser & Ferienwohnungen" veröffentlicht für 2023 seine Sommerkataloge. Die Kataloge gehen dieser Tage an die Reisebüros.

Buchungen Die Interchalet-Sommerkataloge 2023 erhalten Partner-Reisebüros ab Mitte November.Das gesamte Portfolio des Ferienhaus-Spezialisten mit insgesamt 35.000 Unterkünften in 27 Ländern ist über die gängigen GDS/CRS-Systeme, das Interchalet-Partner-Portal oder auch telefonisch über die eigene Reisebüro-Service-Line +49 (0) 761 2100 100 buchbar.

Mit seinen beiden Sommer-Katalogen 2023 "Frankreich | Italien | Kroatien | Spanien | Portugal" und "Deutschland | Schweiz | Österreich | Niederlande | Belgien | Großbritannien | Ungarn | Norwegen | Schweden" bietet Interchalet vielfältige Optionen. Partner-Reisebüros erhalten die Interchalet-Kataloge Mitte November.In den Katalogen finden Reiseverkäuferinnen und -verkäudfer unter anderem ein Angebot zum Ferienhaus Villa an der kroatischen Kvarner Bucht. Das Ferienhaus ist mit fünf modernen Zimmern für bis zu acht Personen eingerichtet. Es verfügt über eine 130 Quadratmeter große Terrasse mit beheizbarem Pool, eine Sauna und einen Whirlpool.Nahe der Unterkunft bietet die Kleinstadt Opatija zahlreiche Unternehmungsmöglichkeiten und Veranstaltungen. Nördlich und südlich der Stadt finden sich kleine Buchten und Strände zum Baden und Relaxen. Aufgrund der zentralen Lage lassen sich Ausflüge auf die kroatischen Inseln in der Adria organisieren.Doch auch Deutschland-Urlauber kommen auf ihre Kosten. Auf Rügen wird beispielsweise die 100 Quadratmeter große Ferienwohnung Mariandl angeboten. Das Meer liegt nur 100 Meter entfernt. Bis zu sechs Personen können in dieser Unterkunft mit drei Zimmern unterkommen. Zudem gibt es ein Restaurant, eine Sauna und einen Wellness-Bereich mit Pool. In der Nähe der Unterkunft finden sich zusätzlich zahlreiche Möglichkeiten für Tennis, Wandern, Segeln, Tauchen, Wasserski oder Surfen.