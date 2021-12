Für die TSS-Büros in Sachsen verdoppelt Kooperationschef Manuel Molina den Liquiditätsbonus.

Nach einem erfolglosen Eilverfahren gegen die Zwangschließung der Reisebüros in Sachsen, prüft die TSS jetzt andere Rechtsmittel. Außerdem bietet die Kooperation den betroffenen Büros Hilfe an.

Die TSS lasse nun prüfen, ob die Zwangsschließungen möglicherweise eine Wettbewerbsverzerrung darstellen, teilte die Reisebürokooperation mit. "Es ist schwierig zu verstehen, wenn bei ähnlichen Rahmenbedingungen ein Reisebüro in Leipzig für Kunden geschlossen bleibt und wenige Kilometer entfernt in Halle Kunden empfangen werden können", sagte TSS-Chef Manuel Molina. Er habe zwar Verständnis für die Notwendigkeit pandemiebekämpfender Maßnahmen. Dabei dürfe es aber nicht wettbewerbsverzerrend zugehen.



Mehr dazu

Mehr dazu Zwangsschließungen (1) VUSR spricht mit Vertreter Sachsens

Die TSS lässt daher nun prüfen, inwieweit Schadensersatzansprüche für die Zeit der Schließungen geltend gemacht werden können.Zudem ergreift die Kooperation weitere Maßnahmen. So würden Gespräche mit Reiseveranstaltern und Leistungsträgern geführt, um auf ungleiche Ausgangslagen hinsichtlich des Erreichens von Mindestumsätzen oder Staffeln aufmerksam zu machen.Weil dies aber länger dauern könnte, kündigte die TSS eine Verdoppelung des Liquiditätsbonus an. Dies gelte für die geschlossenen Partnerbüros in Sachsen. "Hierdurch ist ein Bonus von 300 bis 400 EUR je Monat und Partner erreichbar. Es kompensiert sicher nicht die Schließungen, aber dennoch soll es ein weiterer aktiver Schritt sein, der den betroffenen Reisebüros signalisiert, dass sie nicht allein sind und wir gemeinsam weiterhin nach Lösungen suchen", sagte Molina.

Sachsen hatte Reisebüros, Versicherungsagenturen und Finanzdienstleister am 22. November 2021 coronabedingt per Notverordnung geschlossen. Die Regelung galt zunächst bis zum 12. Dezember 2021, wurde inzwischen aber bis zum 9. Januar 2022 verlängert.



TSS-Chef Manuel Molina und das Reisebüro Wintraken Flugcenter (Radebeul) strengten ein Eilverfahren an, den das Oberverwaltungsgericht Bautzen jedoch zurückwies. Molina zeigte sich danach frustriert: "Es bleibt dabei: Wir sehen die Regelung weiterhin als unverhältnismäßig, willkürlich und systemwidrig an, auch nach der Entscheidung des Gerichts."