Das Hintergrundbild der neuen App "Get me on Wonder" von RCI.

Premiere für RCI: Die Reederei startet erstmals einen Wettbewerb für den Vertrieb über eine eigens entwickelte App. Es gibt hunderte Preise – allerdings läuft die Aktion europaweit.

Royal Caribbean spricht von seinem bislang größten Wettbewerb für den Vertrieb, was allerdings angemessen ist, denn die Aktion steht im Zeichen der Neuzugangs Wonder of the Seas. Es ist mit einer Kapazität für 7000 Passagiere das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Zu gewinnen gibt es Reisen auf dem neuen Mega Liner sowie "hunderte von Preisen in ganz Europa".

Voraussetzung für die Teilnahme: Reisebüros müssen die neue App "Get Me On Wonder" herunterladen und zwischen dem 31. Januar und 10. März 2022 Punkte sammeln. Die App ist im Apple App Store und bei Google Play erhältlich.



So können Teilnehmer Punkte sammeln: Dazu gehören die Buchungen während der Aktion, die sie in der App notieren, aber auch, indem die Expedienten über ihre sozialen Kanäle spezifische Inhalte zum Schiff teilen, ihr Produktwissen erweitern und an täglichen Aufgaben und Quizfragen teilnehmen.



Die Gewinner brechen zu einer kurzen Kreuzfahrt vom 4. bis 6. Mai im Mittelmeer auf. Weitere Details zum Wettbewerb finden sich in der App.

Die Wonder of the Seas startet im Mai in Barcelona steuert Neapel, Florenz, Palma de Mallorca und die Provence an.



