Das Iberostar Cala Millor auf Mallorca ist einer der Geheimtipps für Paare.

FTI-Experten geben eine Reihe von exklusiven Kurz- und Mittelstreckenreisen für Paare ohne Nachwuchs bekannt. Die Angebote eignen sich besonders für Reisen um den Valentinstag.

Paare, die einen romantischen Urlaub verbringen möchten, könnten im Angebot der FTI Group sehr wohl fündig werden – und zwar ohne weite Anreisen. So befindet sich in Bad Saarow (Brandenburg) das Esplanade Resort & Spa direkt am Scharmützelsee und eignet sich auch für Tagesausflüge nach Berlin. Die Hauptstadt befindet sich nur 45 Kilometer entfernt. Das Resort für den Urlaub zu zweit, das komplett barrierefrei ist, verfügt über einen 3500 Quradatmeter großen Wellness-Bereich, in dem eine Vielzahl exklusiver Anwendungen geboten werden.Im dem Adults-Only-Haus lassen sich zudem vier Restaurants (regionale, italienische, japanische und peruanischen Küchen) und Bars vorfinden. Die idyllische Wald- und Wasserlandschaft der Mark Brandenburg dient nicht nur der Romantik, sondern auch der seelischen Erholung. Karoline Baric, FTI-Expertin für Deutschland: "Schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts zog Bad Saarow die Prominenz magisch an. Und auch jetzt verströmt das historische Kurbad am Scharmützelsee einen besonderen Charme."Paare, die über den Valentinstag einen Kurztrip durchführen wollen, werden auch im Nachbarland Österreich fündig. Auf 3400 Quadratmetern befindet sich das Krumers Alpin in Seefeld, auch "Oase in den Bergen" genannt, auf vier Etagen. Die Spa-Landschaft ist umgeben von einer wildromantischen Landschaft zwischen Wipfeln und Gipfeln.Abseits von Rom oder Venedig lässt sich das Resort La Paula Apartment & Suites in Seis am Schlern. Das Vier-Sterne-Hotel bietet einen Bergblick sowie Zugang zu einem Hamam und einem Wellnesscenter. Es befindet sich in der Marktgemeinde Kastelruth in Südtirol mit nur 2000 Einwohnern.Ein Aufenthalt ohne Nachwuchs bietet sich auch im Iberostar Cala Millor auf Mallorca an. Das Vier-Sterne-Haus bietet ein Aliveness-Programm und Angebot im Sensations-Spa. Darüber hinaus werden unter anderem Aromatherapie-Behandlungen sowie Behandlungen auf Meeresgoldbasis angeboten. Ausflüge entlang der romantischen Ostküste mit Städtchen wie Artà lassen sich unkompliziert organisieren.Zu den weiteren Top-Tipps der FTI-Experten gehören das Bay Falesia an der portugiesischen Algarveküste, das Seaden Quality Resort & Spa an der Türkischen Riviera, Les Jardins de La Koutoubia in Marrakesch, das Iberostar Mehari Djerba auf der gleichnamigen Insel Djerba und das Desert Rose Resort im ägyptischen Hurghada.