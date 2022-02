Melbourne steht im Mittelpunkt des ersten Verkaufstrainings von Visit Victoria.

Zum 21. Februar öffnet Australien die Grenzen für ausländische Touristen. Passend dazu bietet das Fremdenverkehrsamt Visit Victoria zwei virtuelle Verkaufstrainings an.

In den beiden Schulungen am 2. und 9. März, die in englischer Sprache durchgeführt werden, können Reiseprofis ihr Wissen rund um Australien im Allgemeinen und um Melbourne und Victoria im Speziellen auffrischen. Die Sessions starten jeweils um 9.00 Uhr und dauern eine Stunde. Visit Victoria verspricht "unterhaltsame und aufschlussreiche" Informationen, unter anderem durch viele eigens produzierte Videos sowie Multiple-Choice-Mitmach-Formate.Im ersten Training am 2. März geht es um Victorias pulsierende Hauptstadt Melbourne. Der zweite Termin am 9. März hält weitere Victoria-Highlights für die Teilnehmer bereit, wie etwa die Go Beyond Melbourne Touring Route sowie die weltberühmte Great Southern Touring Route inklusive der Great Ocean Road mit ihren zwölf Aposteln.Wer an den Trainings teilnehmen möchte, kann sich hier anmelden.