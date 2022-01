Mehr dazu Mehr dazu Branchenverband ASR wählt Führungstrio ins Präsidium



"Durch die zwei unterschiedlichen Herangehensweisen der Studie soll unter anderem herausgefunden werden, ob der Bedarf der Kunden seitens der Reisebüros bereits weitestgehend erfüllt wird, oder ob es Unterschiede zwischen der Selbsteinschätzung des stationären Vertriebs sowie der Wahrnehmung durch seine Kunden gibt", teilt der ASR mit.

Darüber hinaus solle die Studie zeigen, wie sich das Kundenverhalten verändert hat und welche Ansprüche Verbraucher an einen zeitgemäßen Reisevertrieb haben. Darüber hinaus solle die Studie zeigen, wie sich das Kundenverhalten verändert hat und welche Ansprüche Verbraucher an einen zeitgemäßen Reisevertrieb haben.

Die Teilnahme an der Umfrage ist bereits jetzt und bis einschließlich 22. Januar 2022 möglich. Präsentiert werden die Ergebnisse wenige Tage später.



Reisebüros sowie der gesamte stationäre Vertrieb werden gebeten, "im eigenen Interesse an der Umfrage teilzunehmen", wie der ASR weiter mitteilt.



Für die Kunden der Reisebüros gibt es einen Anreiz für die Teilnahme: Unter ihnen verlost die Forschungsgemeinschaft insgesamt fünf Gutscheine im Wert von jeweils 200 Euro. Einlösen können sie ihn bei der nächsten Buchung in einem Reisebüro ihrer Wahl – einen Mindestwert für die Buchung wird es dabei nicht geben.

Von der Umfrage erwartet sich die Allianz Selbständiger Reiseunternehmen Bundesverband (ASR) wertvolle Erkenntnisse für den stationären Vertrieb. Sie sollen Reisebüros helfen, sich künftig "noch kundenorientierter und zukunftsfähiger aufzustellen", wie der ASR mitteilt.Unter Führung des ASR startet dabei eine Forschungsgemeinschaft um Professor Alexander Dingeldey von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg die Untersuchung. Befragt werden zum einen die Reisebüros selbst. Sie sollen eine realistische Selbsteinschätzung zu ihrem Angebot sowie zum Nutzen ihres Services für deren Kunden abgeben. Zum anderen sind die Agenturen aufgerufen, einen speziell auf Verbraucher ausgerichteten Fragebogen an ihre Kunden weiterzuleiten.