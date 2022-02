Das Hotel The Grand Palace Hurghada gehört zu den Top-Häusern bei ETI.

Der Veranstalter legt zu Ostern vier Zusatzflüge nach Hurghada auf. Vier Abflughäfen in Deutschland und der Schweiz werden angeboten.

Ab Düsseldorf und Zürich fliegt der Frankfurter Veranstalter seine Gäste am 9. April – ein Samstag – und ab Frankfurt und München am 10. April – ein Sonntag – mit Fly Egypt ans Rote Meer.

ETI betreibt die unternehmenseigenen Red Sea Hotels in Hurghada und Makadi Bay. Der Veranstalter wirbt dabei besonders für das Luxushotel The Grand Palace in Hurghada, das über mehrere À-la-carte-Restaurants, ein Strandrestaurant, eine Strandbar sowie eine Chill-out Lounge und eine Konditorei verfügt.



ETI empfiehlt das Hotel für Ruhesuchende und Shopping-Begeisterte. In direkter Nachbarschaft befindet sich die Grand Mall mit Geschäften und Restaurants. Auch das Stadtzentrum Hurghadas befindet sich in der Nähe.

Für Familien und Gäste, die den Badespaß lieben, verweist ETI auf das Fünf-Sterne-Hotel Grand Waterworld Makadi der Red Sea Hotels. Die Länge aller Rutschen im Aqua Park beträgt 515 Meter, heißt es von ETI. Zur großen Pool-Landschaft gehören diverse Wasserrutschen, ein Wellenbad, Wasserfälle und den Surf-Simulator Flow Rider.



