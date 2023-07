Wie stellen sich Veranstalter auf, um das grüne Reisen voranzubringen? Worauf kommt es dabei an? Was kann der Vertrieb unternehmen, um den Verkauf vom nachhaltigen Urlaub zu fördern? Das sind die Themen vom Wissenstag Nachhaltigkeit am 17. August auf dem Counter Place. Jetzt anmelden – die Teilnahme ist kostenfrei.



Kai Pardon, Gründer und Geschäftsführer von Reisen mit Sinnen

Thomas Bohlander, Geschäftsführer von Gebeco

Petra Thomas, Geschäftsführerin von Forum Anders Reisen, Verband für nachhaltigen Tourismus

Sandra Theiß, Reisebüro Ratio in Baunatal

Anna Schwingenschlögl, Bereichsleitung Franchise und Vertriebskoordination Reiseland

Saskia Sánchez, Dozentin und Trainerin, The Travelling Mind

Zum Start der Hochsaison haben Klima-Aktivisten ihre Störaktionen gegen die Reisebranche hochgefahren. In Rostock-Warnemünde blockierten Aktivisten ein Aida-Schiff mit Kanus und aufblasbaren Booten am Auslaufen. Auf Sylt besprühten sie einen Privatjet und ein Fünf-Sterne-Luxushotel mit Farbe. Und jüngst blockierten Anhänger der "Letzten Generation" die Airports in Düsseldorf und Hamburg, um die Aufmerksamkeit auf gestiegene Emissionen im Luftfahrtsektor zu lenken und staatlichen Subventionen des Flugbetriebs anzuprangern.Der Vorwurf: Die Branche unternimmt nicht genug, um den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ist das wirklich so? Und was kann der Tourismus tun, um das umweltfreundliche Reisen voranzubringen? Was funktioniert gut und woran hakt es? Wie gelingt der Verkauf von nachhaltigen Reisen? Darum geht es am 17. August ab 10 Uhr auf dem Wissenstag Nachhaltigkeit.In dem ersten Panel legt fvw|TravelTalk den Fokus auf Spezialveranstalter. Sie gelten als Vorreiter und erläutern, wie sie die Reisen nachhaltig gestalten, worauf es ankommt und welche Hemmnisse und Hürden es gibt. Wie parieren die Anbieter den steigenden Druck von Klima-Aktivisten, mehr für die Nachhaltigkeit zu unternehmen? Wie meistern sie aktuelle und künftige Herausforderungen in Sachen umweltfreundliches Reisen? Das sind einige der Fragen, die in der Session behandelt werden.An der Runde nehmen teil:In dieser Session berichten Reisebüros, die sich dem Thema grüne Reisen verschrieben haben, aus ihrer Praxis. Wie behandeln sie das Thema nachhaltige Reisen im Verkauf? Wie sehr fragen die Kunden das Thema überhaupt nach? Worauf kommt es in der Beratung an? Darum geht es in diesem Panel am Wissenstag. Zudem gibt es konkrete Tipps und Empfehlungen von einer Nachhaltigkeitsexpertin zur Beratung von klimafreundlichen Urlaubsreisen am Counter und wie sich nachhaltige Reiseformate verbreiten lassen.Die Gäste dieser Runde sind:Weitere Webinare zum Thema Nachhaltigkeit sind in Vorbereitung.