Die Sommerbuchungen ziehen an: Kleinere, hochwertige Boutique-Hotels in zentraler Lage und regional erzeugte Produkte liegen im Trend. Zu diesem Schluss kamen die Experten beim Wissenstag Mittelmeer auf dem Counter Place.

Kurze Wege zu den Hotspots und eine gut ausgebaute Infrastruktur sind wichtige Buchungskriterien. Dazu zieht es Reisende in kleine, hochwertige Hotels und übersichtliche Hotelanlagen bis maximal 120 Zimmern. "Klein aber fein", sagt Vangelis Vassiliou, Senior Sales Manager Grecotels Hotels & Resorts. Diesen Hoteltrend sieht er beispielsweise mit dem Caramel Boutique Resort auf Kreta bedient, denn es biete den Urlaubern das Rundumpaket aus "einem hochwertigen Hotelbesuch, Privatsphäre sowie der direkten Nähe zum Strand".



Mehr dazu

All Inclusive versus Halbpension

Wissenstag ist auf Mediathek abrufbar Nicht nur das Thema Last Minute und Kapazitäten war Thema auf dem Wissenstag. Eine weitere Session drehte sich um Verkaufs- und Beratungstipps zum Thema Aktivreisen und Blaue Reisen. Außerdem: Insgesamt drei Webinare mit Deep Dives zu Kroatien, Domes Hotel und den Veranstalter ID Riva Tours. Der gesamte Wissenstag Mittelmeer ist auf der Mediathek hier abrufbar. Dort finden Sie auch weitere Videos mit exklusiven Informationen und Tipps & Tricks für den Counter.

Lokale Erzeuger unterstützen und später reisen

Mehr dazu

All-Inclusive-Hotelanlagen werden für die Sommersaison vermehrt gebucht. Allerdings liege auch Halbpension im Trend. Der Grund dafür ist, dass viele Reisende die regionalen Restaurants und Angebote ausprobieren möchten. "Zwei Trends, die wieder kommen", bestätigt Doreen Schwebe, Leiterin des Produktmanagements Sun & Beach bei TUI. Dabei sei All Inclusive vor allem bei Familien begehrt. Diese sind dadurch weniger von den örtlichen Preisschwankungen betroffen und profitieren von einem Fixpreis für die Verpflegung vor Ort.Dem hingegen sind Adults-only-Hotels in zentraler Lage mit Halbpension derzeit bei Paaren beliebt. Am Abend lokale Restaurants besuchen, ins Gespräch mit Einheimischen kommen und eine neue Kultur erleben, sind die Wünsche der Reisenden. Oliver Grosse-Kleimann, Direktor Hoteleinkauf Griechenland bei Alltours, bringt es auf den Punkt: "Die Leute wollen aus den Hotels raus." Neben diesem Trend steigt auch die Nachfrage nach hochwertigen All-Inclusive-Modellen, die Grecotels beispielsweise mit dem exklusiven Luxme-Urlaubskonzept bedient. Insbesondere auf dem Peloponnes wächst das High-End-Segment. Unter anderem eröffnet in Kürze ein neues Mandarin Oriental nahe Athen Ein weiterer Trend sind Urlaubsreisen im Spätsommer. Laut Vassiliou, sei eine Ausdehnung der Saison unerlässlich, um Kunden bei einem hohen Buchungsaufkommen im Sommer, weiterhin guten Service zu bieten. Grecotel plant daher, die Hotels in diesem Jahr nach hinten raus länger offen zu lassen.Auch Grosse-Kleimann verzeichnet einen sehr starken Anstieg für Griechenland-Reisen im September. Als griechische Trendziele nennt er Thessaloniki und den Peloponnes. Die Sache hat nur einen Haken: Die Hotelkapazitäten in der Region sind zwar noch nicht ausgelastet, doch es gäbe nach wie vor viel zu wenig Flüge, sagt Vassiliou.Auch Nachhaltigkeit gewinnt bei den Buchungen zunehmend an Bedeutung. TUI-Managerin Doreen Schwebe verkündet: "40 Prozent der TUI-Kunden haben im letzten Jahr nachhaltig zertifizierte Hotels gebucht. Die Zahl ist steigend." Die Garden Hotels auf Mallorca setzen dazu auf das KM0-Projekt, bei dem 95.000 Kilogramm der im Hotel angebotenen Produkte aus regionalen Erzeugnissen von den Balearen stammen.