Drei Spezialisten stehen auf dem Wissenstag Rede und Antwort: Stephanie Schulze zur Wiesch von Ameropa, Jens Hulvershorn von Erlebe und Claudia Wagner von Fit Reisen.

Was Spezialveranstalter für Reisebüros auf die Beine stellen, wie der Vertrieb mit der Plattform Axolot arbeiten kann und was sich hinter der Initiative One Voice verbirgt, darum geht es auf dem Wissenstag "Spezialisten besser verkaufen" am 27. April von 11.00 bis 12.15 Uhr.

Sie kennen den Counter Place noch nicht? Dann schauen Sie doch mal rein. Unsere neue Kommunikationsplattform bietet dem Reisevertrieb zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren und bringt wertvolle Produkt- und Verkaufstipps. Nicht zuletzt können Sie hier networken, sei es mit Touristikern in Reisebüros oder mit Leistungsträgern. Am 27. April nehmen wir auf dem Counter Place Spezialveranstalter, die Initiative One Voice und die Buchungspalttform Axolot unter die Lupe. Um bei dem Live Talks dabei zu sein, registrieren Sie sich kostenfrei einfach über diesen Link

Spezialisierung liegt im Trend, denn Kunden suchen zunehmend das Besondere. In der Branche haben sich zahlreiche Spezialveranstalter auf bestimmte Produkte, Zielgebiete oder auch Reisearten ausgerichtet. Das kann in Krisenzeiten Probleme bereiten, aber die Spezialisten haben schnell reagiert.Auf dem Wissenstag "Spezialisten besser verkaufen" stehen die drei Spezialveranstaltermit Chefin Stephanie Schulze zur Wiesch,mit Marketing-Chef Jens Hulvershorn, undmit Chefin Claudia Wagner, Rede und Antwort.Am 27. April 2022 erklären die Manager in der ersten Session von 11.00 bis 11.45 Uhr nicht nur, wie sie ihr Portfolio krisengerecht angepasst haben, sondern auch auf welchem Wege sie die zum Teil enorme Produkttiefe an den Counter bringen oder wie es mit der Erreichbarkeit bestellt ist.In der zweiten Runde von 11.45 bis 12.15 Uhr kommen Vertreter der Initiativesowie von, der Reisebüro-Plattform für Spezialisten der AER-Kooperation zu Wort. Was steckt hinter One Voice und welche Ziele verfolgt die Initiative? Wie bieten Reiseverkäufer am besten kleine Spezialisten an und was hat die Plattform in den nächsten Monaten vor?Über diese Fragen sprechen wir mit Christiane Blaeser, Geschäftsführerin der Agentur Conneccted, Berend Riekmann, Inhaber der Beratungsagentur Rieckmann Creative Solutions, sowie Katrin Schmedemann vom Team Axolot der AER-Kooperation.Sie sind herzlich eingeladen, an demnicht nur teilzunehmen, sondern sich auch via Chat mit ihren Erfahrungen und Wünschen an die Anbieter in den Live Talks miteinzubringen.