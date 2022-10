Gute Aussichten: Reiseprofis zeigen, wie der Verkauf die Chancen im Verkauf von Luxusreisen nutzen kann.

Das veränderte Kundenverhalten macht auch vor dem Luxus-Segment nicht Halt. Beim Wissenstag Luxus erläutern Reiseprofis, wie sie mit den Herausforderungen umgehen, und sie machen in praxisnahen Webinaren deutlich, wie der Vertrieb die Chancen auf gute Geschäfte nutzen kann. Jetzt kostenlos anmelden!

Erst Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine, eine hohe Inflation und düstere wirtschaftliche Aussichten. Kunden sind verunsichert und warten mit ihren Buchungen. Das gilt für das Volumengeschäft.



Mit Reisen im High-End-Bereich ließen sich zuletzt allen Widrigkeiten zum Trotz gute Geschäfte machen. Doch gilt das weiter? Wo liegen die künftigen Chancen, um von dem Trend zu hochwertigen Reisen zu profitieren? Wir lassen beim fvw|TravelTalk Wissenstag Luxus in zwei Gesprächsrunden Profis zu Wort kommen.



Jetzt kostenlos im Timetable des Counter Place unter 9. November anmelden!



Der Termin: 9. November 2022.



In der ersten Gesprächsrunde ab 10 Uhr erläutern die großen deutschen Luxus-Reisemarken, welche Reiseformen ankommen, was den Kunden wichtig ist, und mit welchen Angeboten die Anbieter 2023 punkten wollen.

Teilnehmer sind:

Steffen Boehnke, Director Airtours

Christian Böll, Geschäftsführer Windrose Finest Travel

Mike Lehmann, Director Dertour Deluxe.

"Luxus? Läuft! Aber nicht von allein" – unter diesem Motto steht die zweite Gesprächsrunde ab 11.30 Uhr. Wie sehen die Herausforderungen im Luxusreise-Segment für kleine Unternehmen aus? Welche Tipps haben sie im Umgang mit zögerlichen Kunden? Branchenprofis diskutieren das Verhältnis zu Leistungsträgern, Destinationen, Veranstaltern und Vertrieb und geben Tipps, wo sich lukrative Verkaufschancen auftun.

Die Teilnehmer:

Diana Geithe (Inhaberin Das Reisekonzept, Rellingen)

Astrid Oberhummer (Inhaberin Agentur Lobster Experience, Frankfurt)

Till Brunecker (Inhaber Edeltravel, Düsseldorf).



Ebenfalls beim Wissenstag Luxus: Anbieter präsentieren in Webinaren neue Produkte, geben Verkaufstipps und machen auf besondere Angebote aufmerksam.