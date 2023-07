Foto: fvw Travel Talk

Sascha Nitsche (Solamento), André Repschinski (TLT Urlaubsreisen) und Kurt Koch (Rita AG) sprachen mit der Moderatorin Bianca Wilkens über die Wandlung im mobilen Reisevertrieb.

Wo steht der mobile Vertrieb heute und wie entwickelt er sich weiter? Beim Wissenstag auf dem Counter Place diskutierten Vertriebsexperten über die Entwicklung, Anforderungen an die Berater und Herausforderungen im Mobilen.

Die Maßnahmen in der Pandemie wie Reiseverbote zwangen viele Reisebüros in die Knie. Dies trieb den mobilen Vertrieb an und verstärkte