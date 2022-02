Einen hohen Rabatt gibt es für Frühbucher bei FTI auch für das Maradiva Villas Resort & Spa auf Mauritius.

Der Reiseveranstalter startet die Wintersaison 2022/23 und hat Mauritius, die Malediven und die Seychellen zur Buchung bis zum Ende der Sommersaison 2023 freigeschaltet.

Mauritius, die Malediven und die Seychellen – bei den Münchnern können Hotels im Indischen Ozean für den Reisezeitraum 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 gebucht werden.



Auf Mauritius seien 100 Prozent der Unterkünfte verfügbar, auf den Seychellen und den Malediven jeweils 80 Prozent, sagt Paul Heimo, FTI Strategic Destination Officer Indian Ocean. Weitere Hotels sollen sukzessive folgen.



Die Ziele verzeichneten eine konstant hohe Nachfrage, so dass FTI das Angebot ausgebaut hat. FTI räumt einen Frühbucher-Rabatt von teilweise 50 Prozent ein.

So zahlen Gäste bei Buchung im Fünf-Sterne-Maradiva Villas Resort & Spa in Mauritius bis 120 Tage vor Abreise die Hälfte. 40 Prozent Preisnachlass gibt es für das Vier-Sterne-Hotel The Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa auf Mauritius. Auch hier gilt das Angebot bis 120 Tage vor Abreise.

FTI hat vor kurzem den Flexplus-Tarif für Reisen bis zum 31. Oktober 2023 verlängert. Damit erhalten Urlauber bei Stornierung unabhängig von den jeweiligen Beweggründen bis 15 Tage vor Reisestart den vollen Reisepreis zurück – abzüglich des Flexplus-Tarifs selbst. Die Zubuchungskosten für den Einstiegspreis liegen bei 45 Euro.



