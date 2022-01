Qatar Airways steuert in der Schweiz bald wieder zwei Flughäfen an.

Wie andere Fluggesellschaften hofft auch Qatar Airways nun wieder auf mehr Geschäft und stockt den Flugbetrieb nach und nach auf. Jetzt kündigt die Airline, die 2022 ihr 25-Jahr-Jubiläum feiert, die Wiederaufnahme von Genf-Flügen an.

Rabattaktion zum Jubiläum

Geplant ist vom 27. März 2022 an – und damit nach gut zwei-jähriger Unterbrechung – die Flüge zischen Genf und Doha wieder aufzunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte Qatar das Angebot im März 2020 vorübergehend ausgesetzt. Nun soll es wieder viermal wöchentlich, jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags, Flüge geben.Dafür kommt jeweils ein Airbus 350-900 zum Einsatz. Abflug in Genf ist jeweils um 16.10 Uhr mit Ankunft in Doha um 23.10 Uhr. Der Rückflug hebt jeweils um 8.05 Uhr in Doha ab, die Ankunft in Genf erfolgt um 13.40 Uhr.Genf ist neben Zürich dann der zweite Flughafen, den Qatar Airways in der Schweiz ansteuert. Zürich wurde auch 2020 und 2021 durchgängig bedient – seit diesem Monat sogar wieder zehnmal pro Woche.Qatar Airways feiert in diesem Jahr das 25-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass lockt die Airline mit Vergünstigungen in ihre Jets. Es gibt Unternehmensangaben zufolge – nur in Kalenderwoche zwei – Preisnachlässe auf Tickets für die Business und Economy Class sowie für Mietwagen-Buchungen und Hotelreservierungen. Mitglieder des Vielflieger-Programms Privilege Club bekommen 2500 zusätzliche Bonus-Qmiles.Die globale Rabattaktion greift für Flüge bis zum 30. September 2022. Katar trägt in diesem Jahr die Fifa-Fußball-Weltmeisterschaft aus. Das Event soll vom 21. November bis 18. Dezember 2022 stattfinden – und fällt damit nicht mehr unter die Rabattaktion.