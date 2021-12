Die Staatskanzlei in Dresden hat erneut Post vom Dresdner Reisebüroverein erhalten.

In einem weiteren offenen Brief an Sachsens Regierung und Landtag fordert der Verein Dresdner Reisebüros eine finanzielle Entschädigung für die angeordneten Schließungen. Der "sächsische Alleingang" sei diskriminierend.

"Öffnung nicht grundsätzlich untersagt"

sondern lediglich die Öffnung für den Publikumsverkehr".



Weiter hieß es in der Antwort des Sozialministeriums: "In der Praxis können die Geschäftsinhaber weiterhin ihre Geschäftsräume betreten und von dort aus arbeiten. Reisebüros sind nicht direkt mit Einzelhandelsgeschäften wie beispielsweise Modegeschäften vergleichbar, da sie im Gegensatz zu Letzteren ihre Kunden digital oder telefonisch beraten können, was beim stationären Einzelhandel so nur bedingt bis nicht möglich ist."



Zum Dresdner Reisebüroverein gehören nach Angaben des Vereins 51 Reisebüros in und um die Landeshauptstadt Sachsens, die etwa 300 Arbeitsplätze sichern. Der Verein legt regelmäßig eigene Reisen auf, plant dies auch für 2022. Dabei setzt der Verein unter anderem gezielt auf eigene Vollcharter, um den Flughafen der Landeshauptstadt zu stärken.





In dem Brief, der fvw|TravelTalk vorliegt, fordert der Dresdner Reisebüroverein "die volle Übernahme von 100 Prozent der Kosten, abzüglich anderer Zuschüsse". Als Berechnungsgrundlage könne die Überbrückungshilfe dienen. "Die Kosten, die durch den Bescheid der Überbrückungshilfe nicht gedeckt sind, sind vom Land Sachsen zu übernehmen."Darüber hinaus heißt es in dem offenen Brief wörtlich:Wir fordern einen Unternehmerlohn in Höhe von 1500 Euro zuzüglich der sozialen Abischerung (Krankenkassenbeiträge, Rentenkassenbeiträge). Die bisherigen Überbrückungshilfen haben die Kosten der Unternehmer in Sachsen nicht unterstützt. Nach rund 20 Monaten sind die Rücklagen aufgebraucht.Wir fordern die Übernahme der Differenz zu den tatsächlichen Ausgaben bei Kurzarbeit. Ab Januar werden nicht mehr sämtliche Kosten des Kurzarbeitergeldes von der Bundesagentur übernommen. Wir fordern vom Land Sachsen die entsprechende Aufstockung der Arbeitgeberkosten auf 100 Prozent.Das Kurzarbeitergeld wird nur für 24 Monate von der Bundesagentur für Arbeit bewilligt, danach gibt es drei Monate kein Kurarbeitergeld. Die Folge wäre ab März/April 2022 eine Entlassungswelle, da auf Grund der erneuten Zwangsschließung weitere Umsatzverluste über 70 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 zu erwarten sind.Wir fordern die Übernahme der Differenz des Nettolohnes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 100 Prozent. Genau wie die Arbeitgeber sind die Arbeitnehmer durch den sächsischen Alleingang stark geschädigt und gegenüber Arbeitnehmern anderer Branchen benachteiligt.Von einem Ersatz der entgagenen Gewinne sprechen wir erst gar nicht."In dem Brief bringt der Reisebüroverein nochmals klar zum Ausdruck, was er von den Zwangsschließungen hält: Während alle anderen Branchen in Sachsen unter 2G öffnen dürfen, sei dies Reisebüros, aber auch Busunternehmen und Hotels untersagt. Dabei beschreite Sachsen als einziges Bundesland einen Sonderweg. "Das ist eine absolute Diskriminierung einzelner Branchen und ein entscheidender Standortnachteil für Reisebüros in Sachsen", heißt es in dem Brief.Auf Anfrage von fvw|TravelTalk hatte das sächsische Sozialministerium die Zwangsschließungen mit Blick auf die Infektionslage in dem Bundesland gerechtfertigt. Zudem sei den betroffenen Unternehmen nicht grundsätzlich die Öffnung untersagt worden, "