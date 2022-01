Kuwait – hier der Flughafen – fordert seine Bürgerinnen und Bürger auf, Europa zu verlassen.

Wegen der raschen Ausbreitung der Omikron-Mutante rät Kuwait seinen Bürgern davon ab, nach Europa zu reisen. Wer sich derzeit dort befindet, sollte in das arabische Land zurückkommen.

Vor einzelnen Staaten – insbesondere vor Großbritannien und Nordirland – haben mehrere Länder wegen der Ausbreitung der Corona-Mutante Omikron bereits gewarnt oder warnen nach wie vor vor ihnen. In Deutschland beispielsweise gilt Großbritannien noch als sogenanntes Virusvariantengebiet: Wer von der Insel zurückkehrt, muss sich unabhängig von seinem Impfstatus für 14 Tage in Quarantäne begeben. Zudem ist der Nachweis eines negativen PCR-Tests vorgeschrieben.Allerdings gelten die aktuellen Einstufungen als Virusvariantengebiet nur noch bis einschließlich dem heutigen 3. Januar. Angesichts der Tatsache, dass die Mutante längst auch in Deutschland angekommen ist, gilt eine Verlängerung des Status als unwahrscheinlich.Mit Kuwait rät aber nun ein Staat seinen Bürgern insgesamt von Reisen nach Europa ab. Als Grund gibt die Regierung des 4,2-Mio.-Einwohner-Emirats auch hier die Omikron-Variante an.Das kuwaitische Außenministerium teilte nun mit, "vor dem Hintergrund des erheblichen und beispiellosen Anstiegs der Zahl der neuen Fälle" der Virusvariante auf entsprechende Touren zu verzichten. Als besonders betroffen nennt die Regierung die Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Reisen in diese Länder sollten verschoben werden. Kuwaiter, die sich derzeit in Europa aufhalten, sollen nach nach Hause zurückzukehren.Tatsächlich nimmt die Zahl an Omikron-Erkrankungen weltweit nirgends so stark zu wie auf dem alten Kontinent. Allein Spanien zählte in den vergangenen 24 Stunden fast 162.000 Neuansteckungen, was einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1234 entspricht. In Großbritannien ist die Inzidenz auf sogar fast 2000 gestiegen, in Italien beträgt sie 1128 und in Frankreich 1680.Ganz vorn stehen Andorra, Dänemark und Zypern mit Neuansteckungsraten von um die 2500.