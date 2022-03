Die Webinar-Reihe der New Travel League widmet sich in diesem Monat ganz dem Thema Social Media.

Der März steht bei der Brancheninitiative New Travel League ganz im Zeichen von Social Media und seiner Chancen für eine professionelle Kommunikation. Hier gibt es die Termine und Inhalte der Webinar-Reihe.

Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn und noch mehr – das Netzwerk New Travel League macht in diesem Monat fit in Social Media.

Die praxisorientierte vierteilige Online-Session gibt Tipps für erfolgreiche professionelle Social-Media-Kommunikation. Im Mittelpunkt stehen die Möglichkeiten der Vernetzung und vertriebsunterstützende Aktivitäten.



Konkret geht es in den vier Webinaren jeweils dienstags um die Wahl der richtigen Kanäle, zugkräftige Inhalte, den Aufbau und die Pflege der Community und erfolgversprechende Kampagnen.



Weitere Informationen und den Weg zur Anmeldung gibt es unter diesem Link.



Zu den Referentinnen gehören Anke Menyesch von der Agentur Menyesch Public Relations und ihre Kollegin Carolin Bilzhause sowie Frederike Biehler von der Marketingagentur Online Birds, Content Creator und Social Media & Performance Specialist Sarah Stahl und Heike Beller von fvw|TravelTalk.



Bei der gestrigen ersten Session standen die Auswahl relevanter Kanäle und rechtliche Anforderungen ergänzt um Dos and Don'ts im Mittelpunkt



Die nächsten Termine:

Frederike Biehler von der Marketingagentur Online Birds stellt am 15. März den Hotel Digital Score Branchen-Report 2021 vor, der die Onlinemarketing-Präsenz von Hotels analysiert und zugleich wertvolle Rückschlüsse unter anderem für SEO/SEA-Maßnahmen für den gesamten Tourismus zulässt. Zudem stellt sie praxisnahe Tipps für die Erstellung von Text-, Bild- und Video-Content vor.

• Vorstellung des Hotel Digital Score Branchen Reports 2021 von Online Birds

• Welche Art von Posts und welche Kategorien gibt es?

• Text, Bild und Video auf Social-Media-Kanälen

• Bewegtbild mit dem Smartphone aufnehmen

• Welche Besonderheiten haben verschiedene Kanäle?

• Wie erstelle ich einen Redaktionsplan?

• Konkrete Beispiele: Dos and Don'ts

• Diskussion & Austausch



Tipps und erfolgreiche Best Practice Cases werden in der Session Community am 22. März präsentiert. Neben Empfehlungen für einen erfolgreichen Community-Aufbau sowie der Zusammenarbeit mit Influencern gibt Heike Beller von fvw|TravelTalk Media Sales & Brand Solution einen Überblick über deren Social-Media-Kanäle und die Möglichkeiten, daran für das eigene Business zu partizipieren.

Wofür sind Communities gut?

Wie baue ich eine Community auf? Mit und ohne (oder wenig) Budget.

Wie nutze ich andere bereits bestehende Communities?

Best Practice: Influencer-Kooperationen

fvw|TravelTalk Media Sales & Brands Solution: Vorstellung der eigenen, innovativen Social Media Angebote

Diskussion & Austausch

Am 29. März geht es um Social-Media-Kampagnen und den Einsatz des Werbeanzeigen-Managers. Hier gibt es außerdem einen konkreten Überblick über Anzeigenformate und Kennziffern bis hin zur Lead-Gewinnung.

• Was ist ein Werbeanzeigen-Manager?

• Welche Anzeigenformate und Platzierungen gibt es?

• Mit welchen Kennziffern arbeitet der Werbeanzeigen-Manager?

• Praktische Tipps im Anzeigen-Manager vor allem von Facebook

• Diskussion & Austausch

"How to Social Media" ist die fünfte Websession-Serie von NTL. In die jeweils dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr stattfindenden Online-Veranstaltungen fließt das Know-how der elf NTL-Gesellschafter und zugleich Travel-Spezialisten in ihren unterschiedlichen Fachgebieten mit ein. Zu weiteren Informationen und zur Anmeldung geht es über diesen Link.

Die Webinar-Reihe im April wird sich ebenfalls in vier Veranstaltungen vom 5. bis 26. April mit dem Thema "Nachfolge in touristischen Unternehmen" befassen.



