Vertiefende Einblicke sowie konkrete Lösungsansätze stehen im Mittelpunkt einer neuen Veranstaltungsreihe der Touristik-Experten von New Travel League.

Unter dem Namen "Insight Month" präsentieren das Touristik-Beraternetzwerk New Travel League und fvw|TravelTalk eine neue Veranstaltungsreihe, um Reisebüros fit für die Zukunft zu machen. Los geht's schon in diesem Monat.

Dienstag, 19. Oktober 17.00 bis 18.00 Uhr: Neue Geschäftsfelder – von Eigenveranstaltungen bis Händler für Reise affine Produkte.

Dienstag, 26. Oktober 2021,17 bis 18 Uhr: Spezialisierung auf Zielgruppen, Destinationen, spezielle Reisearten.

Dienstag, 2. November 2021,17 bis 18 Uhr: Stationäre Vorteile nutzen.

Dienstag, 9. November 2021,17 bis 18 Uhr: Statt nur Outbound auch Inbound – und Incoming – nutzen.

Bei der Veranstaltungsreihe bietet New Travel League (NTL) je vier zweistündige Webinare zu einem Schwerpunktthema. Die erste Ausgabe der Reihe startet bereits am 19. Oktober. Dann lautet das Schwerpunktthema "Neupositionierung des stationären Vertriebs: Spezialisierung und neue Business Models".Mit der Veranstaltungsreihe will NTL den Webinar-Teilnehmern vertiefende Einblicke, inspirierende Perspektiven und konrete Ansätze bieten. Folgende Themen sind für die erste Ausgabe der Veranstaltungsreihe geplant:Die Veranstaltungsreihe wird von NTL gemeinsam mit fvw|TravelTalk präsentiert. Host der Webinare ist NTL-Berater Hans Simon, vormals Geschäftsführer von Onlineweg.de.Der Preis für die Teilnahme an einem Themenmonat mit je vier Terminen beträgt für Nicht-Abonnenten von fvw|TravelTalk 59 Euro, für fvw|TravelTalk-Abonennten 49 Euro.Zu den Speakern des ersten Themenmonats gehören: Alexander von Frankenberg (Outdoor Rebels), Gerhard Lorkowski (KAERA), Jan de Vries (Max macht Urlaub), Tim Gausepohl (Holiday Insider), Holger Tiggelkamp (Hundeurlaubswelt), Wolfgang Sreiter (Feuer und Eis), Nicolas Götz (Adigi), Paul Cikala (Onlineweg.de), Professor Markus Pillmayer (Hochschule München), Harald Reischel (Kermax) und andere.Weitere NTL Insight Months sind bereits in Planung, darunter zu den Themen "How to....Social Media" und "How to...found a Business". Auch dazu erfahren Interessierte mehr unter dem Hyperlink oben.