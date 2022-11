Kommunizieren Reiseverkäufer mit WhatsApp, müssen sie ständig erreichbar sein.

Hein & Kollegen führt ein kostenloses Webinar durch. Die Teilnehmer sollen dabei in der Neukunden-Gewinnung per WhatsApp geschult werden.

Am 17. November führt Hein & Kollegen ein Webinar unter dem Titel "Wie Du mit WhatsApp Neukunden und Umsatzsteigerungen generieren kannst" durch. Reiseverkäuferinnen und weitere Berufsgruppen mit einem großen Interesse an einer Neukunden-Akquise per WhatsApp können sich online anmelden Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 500 Personen begrenzt. Hein & Kollegen führt dazu aus: "Das Mission Briefing ist ein kurzes & knackiges Workshop-Format mit hohem Informationsgehalt in kürzester Zeit. Hier diskutieren wir mit Top-Experten aus allen Branchen aktuelle Themen, liefern Impulse für den eigenen Geschäftsalltag und bieten Inspirationen für neue Erfolgskonzepte."Die Workshopinhalte umfassen WhatsApp-Business, Datenschutz, Tipps für mehr Neukunden.