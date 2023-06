Oceania Cruises

Die Oceania Vista ist das neue Flaggschiff der Reederei. Sie fährt die Sommersaison im Mittelmeer.

Oceania Cruises stellt in Deutschland den neuen Tarif "Simply More" genauer vor. Dazu lädt die Reederei interessierte Reisebüros zu einem Webinar in der kommenden Woche ein.

Am Mittwoch (28. Juni) erläutern Maik Schlüter und Daniela Rameil-Erdl, den neuen Preistarif ab 9.30 Uhr.Simply More gilt für Buchungen