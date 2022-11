Thinkstock

Im neuen Ameropa-Magalog findet sich ein Familienpaket nach Dresden.

Am 2. November veröffentlicht der Erlebnisreise-Spezialist Ameropa sein neues Magalog "StädteTräume". Am selben Tag findet ein Webinar statt. Im Rahmen des Webinars zum neuen Katalog wird ein dreitägiger Hotelaufenthalt in Hamburg verlost.

