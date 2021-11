Hans Simon von New Travel League und ehemaliger Geschäftsführer von Onlineweg.de ist der Hauptmoderator der Webinar-Reihe zur Zukunft des Reisevertriebs.

Vierter Teil der Webinar-Reihe zur Zukunft des Reisebüros von New Travel League gemeinsam mit fvw|TravelTalk: Am morgigen 9. November geht es ums Deutschland-Geschäft. Jetzt schnell anmelden!

Bernd Nawrath, Ex-COO von Traffics, und Adrian Brehm, Geschäftsführer von TAA, gegründet wurde. Mehr Informationen sind unter dem Link newtravelleauge.de erhältlich. Dort ist auch die Anmeldung möglich.

Die Corona-Pandemie hat das Interesse von Reisebüros an Deutschland als Urlausziel wachsen lassen. Doch ganz so einfach ist der Weg zu mehr Geschäft im Inbound-Bereich nicht. Wie können sich Reisemittler dennoch besser für diesen Bereich aufstellen? Wie kann das Interesse von Leistungsträgern in deutschen Zielgebieten wie Hotels an einer Zusammenarbeit mit Reisebüros gesteigert werden? Solche und andere Themen behandelt der vierte Teil der Webinar-Reihe "Insight Month" des touristischen Beraternetzwerks New Travel League in Zusammenarbeit mit fvw|TravelTalk.Als Referenten konnten die Hauptmoderatoren Hans Simon, ehmaliger Geschäftsführer des hybriden Online-Portals Onlineweg.de, und Carsten Fischer, Geschäftsführer von Interactive CMS, unter anderem Professor Markus Pillmayer von der Hoschule München/University of Applied Sciences gewinnen. Er spricht in seinem Vortrag über die Herausforderungen in der Zusammenarbeit von Destination Management Companies (DMO) mit Reisebüros.Darüber hinaus wird auf verschiedene Best Cases eingegangen. Zu diesem Thema spricht unter anderem Katrin Berg, Leiterin Reservierung und Digitaler Vertrieb bei Sachsen-Tourismus.Diskussionen und Fragen wird in dem zweistündigen Webinar, das am morgigen Dienstag (9. November) um 17.00 Uhr beginnt, ausgiebig Raum gegeben. Co-Moderiert wird der Talk von Georg Kern, Stellvertretender Chefredakteur von fvw|TravelTalk.Mit dem morgigen Termin endet der erste "Insight Month" von New Travel League, einem Beraternetzwerk, das von renommierten Touristikern wie Simon, Fischer, aber unter anderem auch vonZudem können Interessierte auf der Website Informationen über weitere geplante Insight Months bekommen. Im Mittelpunkt werden unter anderem Themen wie "How to...Social Media" stehen oder "How to...found a business".