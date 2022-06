Eine Reise wert: Fit Reisen und das Fremdenverkehrsamt von Malta informieren über die Insel im Mittelmeer.

Produkt- und Destinationswissen ist entscheidend für eine gute Beratung am Counter. FIT Reisen und das Fremdenverkehrsamt Malta laden Expedientinnen und Expedienten daher zu einem Webinar über die Inselrepublik ein.

Mehr dazu

Mehr dazu Buchungslage Fit Reisen hofft auf Endspurt für Polen und Ungarn



Mehr dazu Mehr dazu Erfahrene Kraft Malta Tourism hat einen neuen Chef





"Mit einer Flugdauer von rund zweieinhalb Stunden aus Deutschland und im Herzen des Mittelmeeres, ist Malta ein wunderschönes Erholungs- und Erlebnis-Inselarchipel für jede Jahreszeit", sagt Claudia Wagner. "Vielen ist Malta als Kultur- oder Sprachreisedestination bekannt. Wir möchten zeigen, welche Wellness-, Spa-, Ayurveda- und Yoga-Angebote hier auf interessierte Urlauber warten", erklärt die Fit-Reisen-Chefin.

Die kostenfreie Online-Schulung von Wellness- und Gesundheitsreisen-Spezialist Fit Reisen und dem maltesischen Fremdenverkehrsamt findet am 21. Juni um 11.00 Uhr statt. Nicole Staaf vom maltesischen Fremdenverkehrsamt und Claudia Wagner, Geschäftsführerin von Fit Reisen, führen durch die rund einstündige digitale Infotour. Es gibt Insider-Tipps zu malerischen Buchten, Sand- und Felsstränden, vielen Sehenswürdigkeiten und umfangreichen Kulturangeboten.Interessierte Reisebüro-Mitarbeitende registrieren sich bis zum 19. Juni unter folgendem Link für die Online-Schulung: www.fitreisen.de/weiterbildung-expedienten . Das Webinar findet per Zoom und in deutscher Sprache statt. Unter allen Webinar-Teilnehmern wird ein maltesisches Kulinarik-Paket verlost. Außerdem können alle Expedienten von attraktiven PEP-Angeboten profitieren.