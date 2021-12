Acevin

Eine Weinstraße führt auch durch die Weinberge von Ribera del Duero in Kastilien.

Kein Land der Welt hat so viel Weinbaufläche wie Spanien, und Weine aus der Rioja, Navarra oder dem Penedès genießen Weltruhm. Bei diesem Webinar präsentiert der Verband der spanischen Weinstädte sein Starprodukt The Wine Routes of Spain und verlost 25 Flaschen Wein.