In den Publikumsmedien findet der Vorschlag erhebliche Resonanz. Am Freitagabend thematisierte Moderator Oliver Welke in seiner ZDF-Satiresendung "Heute Show" den Vorschlag. Heute greift ihn die "Bild" auf der Titelseite auf.Unter der Überschrift "Rentner sollen in der Türkei überwintern" berichtet die Zeitung über die Idee – und hat auch bei Politikern nachgefragt, was sie davon halten.

Die zeigen sich allerdings wenig begeistert. Die Vorsitzende des Tourismusausschusses des Bundestages Jana Schimke (CDU) sagte "Bild": "Der Vorschlag würde mindestens 10 Mrd. Euro kosten, und das zusätzlich zu Rekordverschuldung, Sondervermögen und inflationsbedingten Mehrausgaben. Es ist nicht quantifizierbar, was damit am Ende eingespart würde." Weiter sagte die Politikerin: "Nur wenige Rentner dürften sich die Doppelbelastung aus laufender Miete in der Heimat und Auslandsaufenthalt tatsächlich leisten können, trotz staatlicher Subventionierung."Klare Worte findet auch der schleswig-holsteinische SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner zu dem Vorschlag: "Das ist eine typische Schnapsidee und sicher kein Beitrag zur Lösung unserer energiepolitischen Herausforderungen", zitiert ihn die Boulevard-Zeitung.Etwas zurückhaltender äußerte sich Andreas Pinkwart (FDP), Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, in der "Rheinischen Post": "Wenn zu viele Leute im Winter Deutschland verlassen, dann könnte dies Kaufkraft kosten."

Marija Linnhoff zeigt sich erfreut über Resonanz

Marija Linnhoff zeigt sich unterdessen erfreut über die Resonanz ihres Vorschlags. In einer Stellungnahme von Montagvormittag lässt sich die VUSR-Vorsitzende zitieren: