Ikarus

Es geht unter anderem mit der Plancius auf verschiedene Reisen.

Der Königsteiner Reiseveranstalter bringt ein neues Seereisen-Programm für die Saison 2024/25 heraus. Einige Reisebeispiele.

Auf 108 Seiten bietet Ikarus eine große Auswahl an Seereisen, vorrangig in die polaren Regionen der Arktis und Antarktis, aber auch in wärm