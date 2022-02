JTB

Karibische Lässigkeit: Jamaika (im Bild) und Curaçao gelang 2021 ein Comeback im deutschen Quellmarkt. Nun gilt es, die positive Entwicklung fortzusetzen – und da sind Reisebüros und Veranstalter gefragt.

Endlich wieder Fernreisen! Lange Zeit waren die Grenzen geschlossen, nun besteht ein erheblicher Nachholbedarf: In einer Talk-Runde der virtuellen Counter Days am 23. Februar berichten Top-Shots aus Curaçao, Jamaika, Singapur und den USA, was Sie nun für Verkauf und Beratung wissen müssen.