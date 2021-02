Best Reisen

Cornelius Meyer ist bei Best Reisen Vorstand für Marketing und Vertrieb.

Von wegen Digitalisierung verschlafen: Warum Reisebüros eine große Zukunft haben – darüber spricht Cornelius Meyer, Vorstand von Best-Reisen, zur Eröffnung der virtuellen Counter Days am 11. und 12. Februar.

Ein gesteigerter Beratungsbedarf beim Kunden angesichts von Corona, die Vorteile persönlicher Beratung – und nicht zuletzt technische Hilfsmittel: Das und mehr wird dafür sorgen, dass Kunden auch künftig ins Reisebüro gehen. Wie er die Zukunft des Counters sieht – darüber spricht Meyer in einem Impulsvortrag bei den virtuellen Counter Days.



Meyer eröffnet mit seiner 15-minütigen Rede das zweitägige Event für den Vertrieb. Mehr als 100 Aussteller sind dabei. Die Besucher können zudem aus mehr als 30 Webinaren auswählen.



Praktische Techniktipps für den Verkauf

Ein informatives Rahmenprogramm ist ebenfalls Teil des Events. Nach seiner Eröffnungsrede nimmt Meyer an der ersten Zoom-Diskussionsrunde der Reisemesse teil. Thema ist nochmals die Zukunft des Reisevertriebs.Ebenfalls bei der Zoom-Runde mit dabei: die Vorsitzende des Reisebüro-Verbands VUSR, Marija Linnhoff, die als Lobbyistin inzwischen bestens in der Berliner Politik vernetzt ist. Außerdem hat Markus Daldrup zugesagt: Der CEO von Trendtours – ein Veranstalter, der eigentlich für Direktvertrieb bekannt ist – baut neuerdings die Zusammenarbeit mit dem Counter aus.Was motiviert ihn dazu? Und wie sieht er die Zukunft des Reisevertriebs? Darüber und über andere Fragen sprechen die Teilnehmer in einer Zoom-Diskussion mit Moderator Georg Kern, Stellvertretender Chefredakteur von fvw | TravelTalk.Doch das Rahmenprogramm der virtuellen Counter Days hat noch viel mehr zu bieten, darunter praktische Techniktipps für den Verkauf und Diskussionen über das für den Vertrieb besonders wichtige Thema Kreuzfahrt.



