Viele Reisebüros sind wegen des Lockdowns geschlossen und die Pandemie bremst weiter das Reisen aus. Wie sich dennoch Kunden gewinnen lassen, erfahrt Ihr in unserer Session am 29. April, 17 Uhr.

Bei unseren virtuellen Counter Days gibt es für Reiseverkäufer allerhand praktische Tipps für den Joballtag. Vier Reiseprofis erläutern in der Session am Donnerstag, 29. April, 17 Uhr, mit welchen Marketingaktionen sie Kunden gewinnen.

Reisebüro-Coach René Morawetz kann aus einer großen Marketing-Trickkiste schöpfen.

Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung: 150 Aussteller bieten an ihren virtuellen Ständen umfangreiches Informationsmaterial und stehen an den beiden Tagen per Video und Chat für alle Fragen der Reisebüros zur Verfügung. Außerdem gibt es fast 70 Webinare.

Jennifer Thies

Die mobile Reiseberaterin Jennifer Thies ist mit der Marketing-Videoaktion "Einmal im Leben" erfolgreich.

Koch zu sich einzuladen. Bei den virtuellen Counter Days berichtet sie, was sie zuletzt mit ihren Kunden gemeinsam gekocht hat und wie die Aktion ankam. Manchmal lohnt es sich eben, etwas ganz Neues auszuprobieren.

Verena Ruthmann

Mit virtuellen Genussabenden macht Verena Ruthmann, Inhaberin des Reisebüros "Die Ferienwelt" in Hückelhoven auf sich aufmerksam.



Wie sollen Reiseverkäufer den Draht zum Kunden eng halten oder gar neue Kunden gewinnen, wenn nur wenige Reisen stattfinden? Mit dieser Frage setzt sich die Session am ersten Tag unserer virtuellen Counter Days, 29. April, 17 Uhr, auseinander. Dabei geben mehrere Reiseverkäufer konkrete Marketingtipps zur Kundengewinnung und berichten, was bei ihnen gut läuft und was nicht.Mit dabei ist, der Reisebüros auf seiner Coachingplattform "Dein Reisebüro begeistert" im Marketing berät und sicherlich auch vielen aus der Reihe "Counter Helden" bekannt ist. Morawetz liegt es in seinen Beratungen vor allem am Herzen, den Agenturen solche Marketingaktionen ans Herz zu legen, die am Ende auch zur Buchung führen. Denn reisen wollen viele Deutsche. Das bestätigen mehrere Statistiken und klingt in den Gesprächen der Reiseprofis mit den Kunden durch.Auch wenn die Pandemie das Reisen aktuell in den weitesten Teilen verhindert, gibt es viele Möglichkeiten, die Kunden zu inspirieren. Das funktioniert momentan besonders gut über Social Media. Die mobilein Schwemlingen, Saarland, erzählt, warum die Marketing-Aktion "Einmal im Leben" von ihrer Vertriebsorganisation "Mein Urlaubsglück" so gut ankommt. Dabei handelt es sich um ein 30-sekündiges Video, das etwa auf Instagram, Facebook und im WhatsApp-Status gepostet werden kann. Jedes Video stellt ein Reiseziel vor, das für viele Menschen die Traumreise ihres Lebens sein kann.Ein anderer Weg, um Kunden für sich zu gewinnen, sind virtuelle Kochabende. Darauf setzt. Dafür scheut sie auch nicht, extra einenDas sieht, verantwortlich für Social Media bei, ganz genauso. Relle war einer der ersten Reiseverkäufer, der sich auf der neuen Audio-App Clubhouse tummelte und Diskussionen veranstaltete.