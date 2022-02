Auf ins malerische Lignano Sabbiadoro! Wer sich jetzt für die virtuellen Counter Days anmeldet, kann einen Fam Trip dorthin gewinnen. Auch eine Reise auf dem neuen Aida Schiff Cosma liegt in der Lostrommel. Und dutzende weitere Preise erwarten die Besucher während der virtuellen Counter Days.

So werden die virtuellen Counter Days schon bei der Anmeldung zum Vergnügen: Wir machen aus jeder Registrierung ein Los. Beim Event selbst warten dutzende weitere Preise auf die Teilnehmer.



von Vriaul Julisch Venetien am ersten Tag der Counter Days – also am 22. Februar um 15.30 Uhr. Die Anmeldung zu den mehr als 30 Webinaren während unseres Digital-Events ist kinderleicht. Nach der Registrierung und der Live-Schaltung der Plattform kurz vor Beginn des Events findet sich links im Bild ein großes Menü mit dem Unterpunkt Webinare. Hier das entsprechende Angebot heraussuchen.

Die Verlosung für die Teilnahme am Expertenforum auf der Aida Cosma richtet sich an alle Azubis, die ihr zweites Lehrjahr abgeschlossen haben. Sie wenden sich bitte an den Aida-Stand auf der Messe und geben dort ihre digitale Visitenkarte ab – dann können sie einen Platz bei dem Event an Bord des neuesten Aida-Schiffes gewinnen.



Der Fam Trip nach Lignano Sabbiadoro läuft vom 21. bis einschließlich 24. April. Das malerische Städtchen an der Adria können die Teilnehmer unter anderem per Bus, auf Wunsch aber auch auf dem Fahrrad erkunden. .



Zum Expertenforum auf der Aida Cosma lädt die Reederei insgesamt 45 Reiseprofis ein. Die Fahrt geht vom 12. bis zum 19. März ab Hamburg bis Hamburg. Anläufe sind in Southampton, Cherbourg, Zeebrügge und Rotterdam vorgesehen. .



Wer sich zu den virtuellen Counter Days anmeldet, hat darüber hinaus die Möglichkeit, Dutzende weitere Preise zu gewinnen. Erstmals findet sich im Hauptmenü links auf der Plattform ein Bereich, in dem sämtliche Preise, die von den Leistungsträgern bereitgestellt werden, aufgeführt sind – und man erfährt, wie man sie gewinnen kann.



