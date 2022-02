Blick hinter die Kulissen der virtuellen Counter Days. Während sich die Besucher über die Plattform bewegen, mordierenen fvw|TravelTalk-Redakteure spannende und nutzwertige Talk-Runden im Counter-TV.

Es wird das erste große Branchentreffen des Jahres: Bei den virtuellen Counter Days präsentieren sich auch Zielgebiete aus der ganzen Welt. Einige haben ganze Hallen gebucht. Dabei ist auch eine Premiere.

Dänemark, Estland und Finnland präsentieren.

Besonders spannende Einzelstände sind ebenfalls geplant, darunter von Ibiza, Barcelona, Katalonien, Andalusien, Kroatien, Seychellen, Florida Keys, Japan und Katar, Robinson, Paloma Hotels und Grecotel. Sortiert sind die Hallen jedoch nicht nur nach Destinationen, sondern auch nach Branchensegmenten. So erwartet die Besucher eine Kreuzfahrthalle – angemeldet haben sich unter anderem Aida, Arosa und TUI Cruises – sowie eine Halle "Veranstalter und Dienstleister", in der sich beispielsweise Reisebüro-Organisationen und Hotels präsentieren.Besonders spannende Einzelstände sind ebenfalls geplant, darunter von Ibiza, Barcelona, Katalonien, Andalusien, Kroatien, Seychellen, Florida Keys, Japan und Katar, Robinson, Paloma Hotels und Grecotel. Und so läuft der Anmeldeprozess: Die Partner präsentieren sich auf der wie gewohnt übersichtlichen und intuitiv bedienbaren Plattform der virtuellen Counter Days. Diesmal aber bietet sie wichtige Verbesserungen. Die wahrscheinlich auffälligste: Alle Teilnehmer haben neue Möglichkeiten zu networken.



Der Restart der Reisebranche kommt ganz sicher – Zeit, das eigene Wissen über neue Produkte und Entwicklungen in der Touristik aufzufrischen. Rundum möglich ist das auf den virtuellen Counter Days am 22. und 23. Februar 2022, wobei die Teilnahme auch noch vollständig gratis ist. Einen besonderen Schwerpunkt des Events werden die Destinationen bilden.Einige von ihnen haben ganze Hallen gebucht, um sich zu präsentieren. Das gilt für Teneriffa, Gran Canaria, Slowenien, die USA und Kanada. Bis zu 25 Aussteller finden sich in einer virtuellen Halle! Die Counter-Days-Besucher können also nicht nur News aus der ganzen Welt einsammeln, sondern sich auch auf Wunsch auch mit einer Destination in der Tiefe beschäftigen.In eigenen virtuellen Hallen präsentieren sich aber auch die Klassiker der Urlaubsziele für Touristen aus Deutschland, etwa Spanien, die Türkei und Griechenland. Die Mittelstrecke ist unter anderem mit den Golfstaaten vertreten. Europa erhält ebenfalls eine eigene Halle, genauso wie Asien/Ozeanien und Karibik/Lateinamerika. Stolz ist fvw|TravelTalk auch, den Besuchern erstmals eine Nordic-Halle bieten zu können, in der sich unter anderem