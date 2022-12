Kerstin Spille hatte die Idee, gemeinsam mit dem Team einen Song im Tonstudio aufzunehmen. Wie es dazu kam und warum das so motivierend für das Team war, erzählt sie am 15. Dezember um 10.05 Uhr auf den virtuellen Counter Days.

Man nehme eine Weihnachtsfeier, eine zündende Idee, einen launigen Song und fünf engagierte Reiseverkäuferinnen, die keine Scheu vor dem Tonstudio haben – fertig ist der perfekte Urlaubshit. Den haben Bettina Giegling, Inhaberin des Reisebüros Sonne & mehr, und ihre Mitarbeiterinnen Anja Krey, Ines Tammen, Kerstin Klävemann, Kerstin Spille (Kiki) und Talea Petersen gesungen.Das Ganze war eine Team-Aktion und der Song wurde im Tonstudio Bekegg Studios Peter Patzer in Rastede aufgenommen, in dem einst die No Angels vor fast zehn Jahren ihr Album produziert haben."Wir machen immer wieder Aktionen zusammen im Team", erzählt Kerstin Spille. Aber beim Gedanken an dieses Event bekommt sie noch heute Gänsehaut. "Das war etwas ganz Besonderes." Sie hatte die Idee, die Weihnachtsfeier im Tonstudio stattfinden zu lassen. Der Titel könnte passender für die Reisebranche nicht sein, da er die Sehnsucht nach Urlaub widerspiegelt: "Das Meer, der Wind und Du!" von Nik P. " Seitdem heißen die Reiseverkäuferinnen nun auch die "Travel Angels".Wie genau es zu dem Song kam, welche Resonanz es darauf gab und warum sie es jedem anderen Reisebüro empfehlen würde, erzähltauf den virtuellen Counter Days in dem Talk