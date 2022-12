In der Talk-Runde am 14. Dezember, 15.45 Uhr, sind dabei: Detlef Schroers (Schauinsland-Reisen), Nils Casmir (DER Touristik), Georg Welbers (Alltours), Olaf Kistenmacher (FTI), Stefanie Deiters-Galiläa (Urlaubsoase.net) und Ilona Paschke (AER Reisemanufaktur).

Mehrarbeit und das Thema Erreichbarkeit belastete den Vertrieb in diesem Jahr. fvw|TravelTalk richtet bei den virtuellen Counter Days den Blick nach vorn: Was wollen die Veranstalter für 2023 besser machen? Wo liegen die Schwerpunkte? Was erwarten die Veranstalter von den Reisebüros und andersherum?

Welche Ansätze gibt es, um die Mehrarbeit der Reisebüros zu reduzieren?

Inwiefern werden Reisebüros befähigt, selbst tätig zu werden (Umbuchungen etc. vorzunehmen), um effizienter zu arbeiten und das Frageaufkommen auf der Hotline zu senken?

Wo gibt es Potenzial, um die Einnahmen abseits der Provisionen zu erhöhen?

Welche News gibt es bei den Buchungssystemen?

Welche Weiterbildungsmaßnahmen planen die Veranstalter für die Reisebüros?

Was können Reisebüros tun, um resilienter zu werden?

Wie wird der Austausch zwischen Veranstalter und Reisebüros intensiviert?

Was erwarten die Veranstalter von den Reisebüros und andersherum?

Was tut sich in der Qualität der Auskünfte seitens der Veranstalter?

Die virtuellen Counter Days von fvw|TravelTalk sind am

Plänen der Mittelmeer-Destinationen, zum Verkauf von Fernreisezielen und wie sich mit Quereinsteigern der Fachkräftemangel auffangen lässt.

