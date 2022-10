DCT Abu Dhabi

Die Sheikh Zayed Grand Mosque zählt zu den Sehenswürdigkeiten in Abu Dhabi. Was das Emirat noch zu bieten hat, erfahren Reiseprofis auf der kommenden Roadshow.

Das Department of Culture and Tourism Abu Dhabi lädt Expedientinnen und Expedienten zur Roadshow. Stationen der Info-Tour sind zwei Städte in Deutschland sowie jeweils eine Metropole in Österreich und in der Schweiz.

