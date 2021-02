Ein Begrüßungs-Slide für eine Matinée von Oceania Cruises. Links oben (von der fvw-Bildredaktion auf das Foto montiert): Maik A. Schlüter, Business Development Director der Reederei.

Seit November bietet Oceania Cruises Kunden in Zusammenarbeit mit Reisebüros Matinées an. Das funktioniere erfreulich gut, erläutert Vertriebschef Maik A. Schlüter – auch um Buchungen zu generieren.



Die Corona-Krise hat auch die erfolgsverwöhnte Kreuzfahrtbranche hart getroffen. Doch wie können Reisebüros den Kontakt zu ihren Kunden halten, wenn diese sich lange nicht melden? Hierfür hat Oceania Cruises ein neues Konzept entwickelt: Die Reederei hilft Reisebüros dabei, sogenannte Matinées mit der Online-Software Zoom abzuhalten. Häufig ist dabei sogar noch ein dritter Partner mit an Bord.

Wie funktioniert das konkret? Und bringt das Kunden zum Buchen? Darüber spricht fvw | TravelTalk mit Maik A. Schlüter im Interview. Er ist Business Development Director bei Oceania Cruises.





Herr Schlüter, eine Matinée ist laut Wikipedia "eine künstlerische Veranstaltung, die am Vormittag oder auch Nachmittag stattfindet oder beginnt". Ist das bei Ihnen auch so?

Maik A. Schlüter: Könnte man sagen. Bei uns steht eben die Kunst der Kreuzfahrt im Mittelpunkt (lacht). Treffender wäre vielleicht, von einer unterhaltsamen, persönlichen Informationsveranstaltung zu sprechen. Unsere Matinées finden immer sonntagsmorgens statt und dauern etwa eine Stunde, gern auch mal ein bisschen länger.

Mehr dazu Mehr dazu Buchungsstart Ende Januar Oceania Cruises bietet neue Weltreise an

Und Veranstalter ist dabei Oceania Cruises?

Nein, eben gerade nicht – und darauf legen wir auch Wert! Veranstalter ist das Reisebüro, das auch zur Matinée einlädt. Wir helfen dem Reisebüro allerdings dabei, die Matinée durchzuführen.



Einen weiteren Partner?

Ja, sehr häufig ist das ein Medienpartner. Beispielsweise haben Reisebüros bei unseren Matinées schon wiederholt mit der örtlichen Tageszeitung zusammengearbeitet. So wird die Veranstaltung vorab in der Zeitung beworben. Die Zeitung dagegen hat die Möglichkeit, über das Event zu berichten.





Und es kann Absprachen zwischen Reisebüro und Zeitung geben, dass man sich die Provision teilt, falls es zu Buchungen kommt. Es ist also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Und es kann Absprachen zwischen Reisebüro und Zeitung geben, dass man sich die Provision teilt, falls es zu Buchungen kommt. Es ist also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Die Matinées führen also auch zu Buchungen?

Sogar erstaunlich oft. Es fährt zwar derzeit kein Oceania-Schiff. Aber die Kunden buchen Angebote für 2022 oder darüber hinaus. Wir unterstützen unsere Vertriebspartner dabei mit großzügigen Stornoregelungen und unserem Reiseversprechen, um den Kunden Sicherheit zu geben.



Wie oft kommt es zu Buchungen?

Eine konkrete Zahl darf ich leider nicht nennen. Ich kann aber sagen, dass in der Regel 80 bis 150 Teilnehmer bei einer solchen Matinée dabei sind. Diese hohe Nachfrage hat uns wirklich überrascht.

Der typische Oceania-Kunde ist ab etwa 60 Jahren aufwärts. Wir dachten, dass so ein digitales Angebot nicht wirklich zu unseren Gästen passt. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Für mich ein schönes Beispiel dafür, dass es sich immer wieder lohnt, neue Dinge auszuprobieren.



Der typische Oceania-Kunde ist ab etwa 60 Jahren aufwärts. Wir dachten, dass so ein digitales Angebot nicht wirklich zu unseren Gästen passt. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Für mich ein schönes Beispiel dafür, dass es sich immer wieder lohnt, neue Dinge auszuprobieren.



Wie viele Matinées hat es bisher gegeben?

Etwa 15. Einige davon haben wir schon mehrfach mit demselben Reisebüro durchgeführt. Mit Jordan Reisen und Meer in Asperg etwa, einem unserer Preferred Partner, planen wir bereits das dritte Event dieser Art.



Was genau leistet dabei Oceania Cruises?

Wir liefern den Inhalt der Matinée und leisten neben dem Reisebüro und möglicherweise dem dritten Partner die Co-Moderation. Wir informieren über neue Reisen, Schiffe, zeigen Bilder und Karten. Wir machen das auf eine unterhaltsame Art, möchten den Zuschauer zum Träumen ermutigen.





Dabei können die Teilnehmer auch die Frage-und-Antwort-Funktion von Zoom nutzen, was auch häufig passiert. Dabei werden erfahrungsgemäß aber nicht nur Fragen gestellt. Viele Teilnehmer erzählen auch einfach von ihren persönlichen Kreuzfahrterlebnissen.



Im Vordergrund steht nicht der Verkauf, sondern die Kundenbindung. Es geht darum, den Zuschauern ein positives Gefühl zu vermitteln und sich so in Erinnerung zu rufen. Als Reederei, aber natürlich möchten wir auch unseren Reisebüro-Partnern eine Möglichkeit geben, sich bei ihren Kunden in Erinnerung zu bringen.



Maik A. Schlüter ist auch bei der Talk-Runde zur Zukunft des Kreuzfahrt-Vertriebs der virtuellen Counter Days dabei. Jetzt gratis hier anmelden!

Es geht uns mit unserem Konzept gerade nicht um Direktvertrieb, sondern wir legen ausdrücklich Wert auf den Reisebüro-Vertrieb. Dabei hat sich allerdings bewährt, dass sich Reisebüros für ein solches Event manchmal noch einen weiteren Partner an Bord holen.