Ein Kind des Ruhrpotts

Nein zu Rassisten Nitsche bezieht mit eigenen Kampagnen gegen Fremdenfeindlichkeit Stellung. "Wir wollen keine Reiseberater, die nur ansatzweise dieses Gedankengut mit meiner Firma repräsentieren könnten. Aber es gab vereinzelt auch Rückmeldungen von Reiseberatern, die diese Posts nicht teilen wollen, weil sie damit Kunden verlieren würden. Damit muss man dann leben."

7x nachgefragt... mit Sascha Nitsche Der beste Ratschlag, den ich je erhielt, kam von …

meiner Mutter: "Mach' Dein Abi zu Ende."



Meine Frau ist …

mein Lieblingsmensch und die wahre Chefin in der Familie. :-)



Was haben Sie neulich von Ihren Töchtern gelernt?

Dass ich neue "Bitmoji" auf dem iPhone habe, ein Tassenkuchen schmecken kann und man "safe" mehr "chillen" muss. Dass ich neue "Bitmoji" auf dem iPhone habe, ein Tassenkuchen schmecken kann und man "safe" mehr "chillen" muss.

Ich lese gerade …

"Bad Blood: Die wahre Geschichte des größten Betrugs im Silicon Valley" von John Carreyrou.

Wenn ich nicht im Tourismusgeschäft gelandet wäre...





Etwas, was selbst langjährige Mitarbeiter nicht von mir wissen?

Ich kann Schuhe auf dem Tisch schwer aushalten. Und: Ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand mein Essen probieren will.



Welches neue Hobby haben Sie in der Pandemie für sich entdeckt?

Keines. Aber ich bin für die Gegenwart und Gesundheit etwas dankbarer geworden. meiner Mutter: "Mach' Dein Abi zu Ende."dann hätte ich ein solides Handwerk wie Gärtner gelernt.

Der schicke eigene Firmensitz ist bislang sicherlich die Sternstunde seiner Unternehmerlaufbahn. Auf sein Erreichtes darf der 48-Jährige stolz sein, umso mehr, als er aus kleinen Verhältnissen kommt. Nitsche wuchs in einer "klassischen Arbeiterfamilie" im Ruhrpott auf. Der Opa war Bergmann, die Mutter Sekretärin bei der Ruhrkohle, der Vater Dachdecker.Als Jugendlicher reiste er auf langen Autofahrten mit den Eltern nach Spanien, Jugoslawien und an die Nordsee. In den 90er Jahren entdeckte er die Ferne: Marokko, Thailand, die USA und Karibik. Nach dem Abitur begann er eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann.Wenn man Nitsche fragt, was ihn damals an der Reisebranche fasziniert hat, erzählt er, wie er als kleiner Junge zwei Jahre in Libyen verbrachte. Sein Vater arbeitete dort auf einer Baustelle als Polier. Statt im Kindergarten wurde er dort von den Familien der Mitarbeiter betreut: Araber, Pakistaner, Inder, Sudanesen und Kongolesen. "Das war eine sehr prägende Zeit."Werte wie Weltoffenheit, Gastfreundschaft oder interkultureller Austausch versucht er auch als Solamento-Chef vorzuleben. Und als Vater – Nitsche hat drei Töchter (11, 17, 19). Zu Hause versucht er so viel Zeit wie möglich mit der Familie zu verbringen. Hat er mal Zeit für sich, malt er Bilder in kräftigen Acrylfarben, musiziert oder fliegt – im Livemodus per Infinite Flight App. "Es ist ein Glücksgefühl, wenn man ans Gate rollt, die Triebwerke abschaltet und Passagier- und Frachttüren öffnet."Wenn alles nach Plan läuft, wird Nitsche ab 2032 mehr Zeit für seine Familie und Hobbys – vielleicht ja auch für Sash Voyage – haben: "In zehn Jahren sind wir Marktführer, haben 500 Mio. Euro Umsatz und sind technisch ganz vorn dabei! Und dann? Dann gehe ich den Ruhestand!"