Die Hauptgewinner können sich einen Platz für den Fam Trip ins Secrets Bahia Real Resort & Spa auf Fuerteventura sichern.

Um den Verkauf per Reiseverkäufer auszubauen, starten die Luxushotels von AMR Collection ein Gewinnspiel. Auch die Preise stehen schon fest.

„Ich will in die AMR Collection Resorts“. Weiter sollte in der Mail mitgeteilt werden: Der

Wir haben uns da noch eine Kleinigkeit für Euch überlegt – lasst Euch überraschen!", teilt das Hotelunternehmen mit.

Ob Europa oder Karibik: Inforeisen plant die AMR Collection 2022 viele. Einen Platz auf einer Reise können sich Expedienten sichern, die bei einer Verlosung Glück haben. Je mehr Angebote von AMR Collection verkauft werden, desto höher die Gewinnchancen.Denn das Spiel funktioniert so: Wer eine Buchung bei den Luxushotels platziert, sollte jedesmal bis spätestens zum letzten Tag jedes Quartals eine entsprechende Mitteilung an folgende E-Mail-Adresse schicken: expis@carahotelmarketing.com . In der Betreffzeile sollte stehen:Name des gebuchten Hotels, die gebuchte Zimmerkategorie, der Reiseveranstalter, der An – und Abreisetermin, die vollständige Reisebüroanschrift.Pro Buchung landet ein Los im Topf. Ausgelost wird jeweils "in den ersten Wochen jedes Quartalsendes", wie AMR Collection mitteilt. Die Gewinner erfahren von ihrem Sieg per Facebook und werden unter der angegebenen E-Mail-Adresse kontaktiert.Neben einem Platz auf einer Inforeise von AMR Collection können die Teilnehmer gewinnen: Sieben Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive All Inclusive im Secrets Bahia Real Resort & Spa auf Fuerteventura. Die jeweils Drittplatzierten erhalten ein Suprise Give Anway. "