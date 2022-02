Air-Conso-Chef Ömer Karaca integriert Selfservices für Flugumbuchungen.

Schmetterling Air Conso hat die Internet Booking Engine Skybutler um Funktionen zur Selbstbedienung erweitert. Reisebüros können Flüge nun selbst umbuchen oder Erstattungen für ihre Kunden vornehmen.

Rund 2000 Reisebüros nutzen laut Air Conso, dem Flugticketgroßhändler von Schmetterling International, Skybutler, die Internet Booking Engine (IBE) für Flüge. Mit der neuen Selbstbedienungsoption können Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer nun schneller auf Umbuchungswünsche ihrer Kundschaft reagieren.Flugumbuchungen sind in Skybutler über eine grafische Benutzeroberfläche für nahezu alle Tarife möglich. Ausgenommen sind allerdings NDC- und Low-Cost-Tarife.Grundsätzlich sind in Skybutler laut Air Conso mit Iata-, Low-Cost-, NDC- und Web-Tarifen alle verfügbaren Marktpreise sowie exklusive Consolidator-Tarife enthalten."Die Kunden erwarten heute eine prompte Reaktion auf ihre Anliegen. Mit der Integration des Selfservice-Tools schaffen wir für unsere Reisebüro-Partner die Möglichkeit, diesem Anspruch gerecht zu werden", sagt Ömer Karaca, Geschäftsführer von Schmetterling International und zugleich des hauseigenen Flugticktetgroßhändlers Air Conso.Bisher mussten Expedienten für Flugumbuchungen das Support-Team von Schmetterling Air Conso kontaktieren, das wiederum die Abwicklung mit der Airline übernommen hat. Reisebüros, die Flüge künftig selbst umbuchen möchten, müssen sich dafür freischalten lassen. Laut Air Conso reicht dazu eine entsprechende Nachricht an flugticket@schmetterling.de Zur Unterstützung sowie für kompliziertere Vorgänge stehen nach Angaben des Unternehmens die Spezialisten von Schmetterling Air Conso parat. Alternativ können Reisebüros Flugumbuchungen und Stornierungen auch weiterhin vom Support-Team durchführen lassen, heißt es.