TOURISM AUSTRALIA

Die Whitsunday Islands sind eines der beliebten Reiseziele im Bundesstaat Queensland für Touristen. Darüber und über viele andere Produkte gibt es News während des Events.

Counter-Kräfte können sich jetzt schnell für das große Event in Australien anmelden, das im Oktober 2023 stattfindet. Mehr zum Anmeldeprozess und zum Programm, das Reiseprofis in Down Under erwartet.

Tourism Australia veranstaltet das internationale große Event G'Day mit Workshops vom 9. bis 12. Oktober 2023 in Cairns, Queensland. Rund 3