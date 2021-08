Traumhotel direkt am Strand: Für den 14. April 2022 ist Eröffnung des Sandals Royal Curaçao geplant – und Du kannst dort eine Woche mit Begleitperson verbringen.

Jetzt aber schnell: fvw | TravelTalk verlost sieben Nächte Luxus pur im neuen Sandals Resort Curaçao! Und auf Deine Traumreise kannst Du sogar eine Person mitnehmen.

So nimmst Du an der Verlosung teil:

Mehr dazu

Mehr dazu Digitales Event Jetzt anmelden zu einer Counter-Days-Spezialausgabe